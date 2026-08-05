Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO-336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

5 de agosto de 2026

EMPRESAS TURÍSTICAS DE PUNTA ARENAS SE CAPACITAN EN NORMATIVA LABORAL Y SUBSIDIO AL EMPLEO

La jornada, organizada por la Dirección del Trabajo, con apoyo del Seremi del Trabajo, Sence Magallanes y Austro Chile, entregó herramientas sobre contratación, jornadas laborales aplicables al sector y los beneficios del Subsidio al Empleo, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la normativa y fomentar nuevas contrataciones de cara al aumento de la actividad turística.

Charla_labySubEmpleoTurismo

​Con el propósito de preparar al sector turístico para el inicio de la temporada alta, la Dirección Regional del Trabajo, con apoyo del Seremi del Trabajo, Sence Magallanes y la Cámara de Turismo Austro Chile, desarrolló una jornada de capacitación online dirigida a empresas y representantes del rubro en Punta Arenas, instancia en la que participaron cerca de 40 asistentes y se abordaron aspectos fundamentales de la legislación laboral y los beneficios del Subsidio al Empleo impulsado por el Gobierno del Presidente Kast.

 
Durante la actividad, profesionales de la Dirección del Trabajo expusieron sobre materias relacionadas con el contrato de trabajo, las jornadas laborales y otras normas especialmente relevantes para las empresas turísticas. En tanto, Sence Magallanes presentó los alcances del Subsidio al Empleo, instrumento que busca incentivar la contratación formal de trabajadores y apoyar a las empresas en la generación de nuevos puestos de trabajo.

 
El seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, quien apoyó la exposición sobre el subsidio, destacó esta instancia busca que las empresas enfrenten la temporada alta con información y herramientas que les permitan generar empleo de calidad.

 
"Como Gobierno queremos que la próxima temporada turística sea una oportunidad para seguir fortaleciendo el empleo formal en Magallanes. Por eso, estamos acercando la información directamente a las empresas, para que conozcan sus obligaciones laborales, puedan planificar adecuadamente sus contrataciones y, además, aprovechen instrumentos como el Subsidio al Empleo, que representa un apoyo concreto para quienes decidan incorporar nuevos trabajadores", expresó el secretario regional.

 
Por su parte, el director regional del Trabajo, Carlo Gorziglia, valoró la participación del sector y enfatizó la importancia del cumplimiento de la normativa laboral.

 
"El turismo tiene particularidades que requieren una adecuada planificación de las relaciones laborales, especialmente en materia de jornadas y contratación. Nuestro objetivo es que empleadores y trabajadores conozcan sus derechos y obligaciones, evitando conflictos y promoviendo relaciones laborales basadas en el cumplimiento de la ley. La prevención y la capacitación son herramientas fundamentales para lograrlo", recalcó.

 
Por su parte, Daniela Rodríguez, gerenta de Austro Chile, agradeció la realización de este tipo de encuentros.

 
“El sector turismo tiene muchas particularidades en el ámbito laboral, por lo que es fundamental que nuestras empresas cuenten con información actualizada. Agradecemos al Seremi del Trabajo, la Dirección del Trabajo y SENCE por participar de esta instancia, que no solo permitió resolver dudas y fortalecer el cumplimiento de la normativa laboral, sino también dar a conocer el nuevo Subsidio al Empleo, una herramienta que puede apoyar a las empresas en la contratación de trabajadores y contribuir a dinamizar el empleo en nuestra región”, destacó.

 
Subsidio al Empleo

 
Durante la jornada, Sence Magallanes informó a los asistentes sobre los detalles de requisitos de acceso y postulación al Subsidio al Empleo, beneficio orientado a incentivar la contratación formal de trabajadores mediante un aporte económico a las empresas que incorporen nuevos colaboradores y cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

 
La iniciativa busca contribuir a la reactivación del mercado laboral, promoviendo la creación de empleos formales y apoyando especialmente a los sectores productivos que experimentan una mayor demanda estacional, como ocurre con el turismo en la Región de Magallanes.

 
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a las empresas del rubro a informarse oportunamente sobre la normativa laboral vigente y los instrumentos de apoyo disponibles, destacando que una adecuada preparación permitirá enfrentar la próxima temporada alta con mejores condiciones para empleadores y trabajadores, fortaleciendo un desarrollo turístico responsable, competitivo y con empleo de calidad.

pladetur1

CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PATRULLAJE PREVENTIVO DE SECCIÓN CENTAURO TERMINA CON DOS DETENIDOS POR PORTE DE MARIHUANA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El procedimiento se registró la noche del martes en la intersección de Manantiales con Salesianos. Ambos imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

​El procedimiento se registró la noche del martes en la intersección de Manantiales con Salesianos. Ambos imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

detenidosdroga04082026
nuestrospodcast
MINVU - Conservación de Vías_Avenida 21 de Mayo_1

MINVU HABILITA AL TRÁNSITO LA PRIMERA ETAPA DE AVENIDA 21 DE MAYO Y AVANZA CON LA RECUPERACIÓN VIAL EN PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
Charla_labySubEmpleoTurismo

EMPRESAS TURÍSTICAS DE PUNTA ARENAS SE CAPACITAN EN NORMATIVA LABORAL Y SUBSIDIO AL EMPLEO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
detenidosdroga04082026

PATRULLAJE PREVENTIVO DE SECCIÓN CENTAURO TERMINA CON DOS DETENIDOS POR PORTE DE MARIHUANA EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO-336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
LANZAMIENTO DE TALLERES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (SEGUNDO SEMESTRE) (9)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA TALLERES DE LA OFICINA DE LA MUJER

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250