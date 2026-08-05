EMPRESAS TURÍSTICAS DE PUNTA ARENAS SE CAPACITAN EN NORMATIVA LABORAL Y SUBSIDIO AL EMPLEO

​Con el propósito de preparar al sector turístico para el inicio de la temporada alta, la Dirección Regional del Trabajo, con apoyo del Seremi del Trabajo, Sence Magallanes y la Cámara de Turismo Austro Chile, desarrolló una jornada de capacitación online dirigida a empresas y representantes del rubro en Punta Arenas, instancia en la que participaron cerca de 40 asistentes y se abordaron aspectos fundamentales de la legislación laboral y los beneficios del Subsidio al Empleo impulsado por el Gobierno del Presidente Kast.



Durante la actividad, profesionales de la Dirección del Trabajo expusieron sobre materias relacionadas con el contrato de trabajo, las jornadas laborales y otras normas especialmente relevantes para las empresas turísticas. En tanto, Sence Magallanes presentó los alcances del Subsidio al Empleo, instrumento que busca incentivar la contratación formal de trabajadores y apoyar a las empresas en la generación de nuevos puestos de trabajo.



El seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, quien apoyó la exposición sobre el subsidio, destacó esta instancia busca que las empresas enfrenten la temporada alta con información y herramientas que les permitan generar empleo de calidad.



"Como Gobierno queremos que la próxima temporada turística sea una oportunidad para seguir fortaleciendo el empleo formal en Magallanes. Por eso, estamos acercando la información directamente a las empresas, para que conozcan sus obligaciones laborales, puedan planificar adecuadamente sus contrataciones y, además, aprovechen instrumentos como el Subsidio al Empleo, que representa un apoyo concreto para quienes decidan incorporar nuevos trabajadores", expresó el secretario regional.



Por su parte, el director regional del Trabajo, Carlo Gorziglia, valoró la participación del sector y enfatizó la importancia del cumplimiento de la normativa laboral.



"El turismo tiene particularidades que requieren una adecuada planificación de las relaciones laborales, especialmente en materia de jornadas y contratación. Nuestro objetivo es que empleadores y trabajadores conozcan sus derechos y obligaciones, evitando conflictos y promoviendo relaciones laborales basadas en el cumplimiento de la ley. La prevención y la capacitación son herramientas fundamentales para lograrlo", recalcó.



Por su parte, Daniela Rodríguez, gerenta de Austro Chile, agradeció la realización de este tipo de encuentros.



“El sector turismo tiene muchas particularidades en el ámbito laboral, por lo que es fundamental que nuestras empresas cuenten con información actualizada. Agradecemos al Seremi del Trabajo, la Dirección del Trabajo y SENCE por participar de esta instancia, que no solo permitió resolver dudas y fortalecer el cumplimiento de la normativa laboral, sino también dar a conocer el nuevo Subsidio al Empleo, una herramienta que puede apoyar a las empresas en la contratación de trabajadores y contribuir a dinamizar el empleo en nuestra región”, destacó.



Subsidio al Empleo



Durante la jornada, Sence Magallanes informó a los asistentes sobre los detalles de requisitos de acceso y postulación al Subsidio al Empleo, beneficio orientado a incentivar la contratación formal de trabajadores mediante un aporte económico a las empresas que incorporen nuevos colaboradores y cumplan con los requisitos establecidos por el programa.



La iniciativa busca contribuir a la reactivación del mercado laboral, promoviendo la creación de empleos formales y apoyando especialmente a los sectores productivos que experimentan una mayor demanda estacional, como ocurre con el turismo en la Región de Magallanes.



Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a las empresas del rubro a informarse oportunamente sobre la normativa laboral vigente y los instrumentos de apoyo disponibles, destacando que una adecuada preparación permitirá enfrentar la próxima temporada alta con mejores condiciones para empleadores y trabajadores, fortaleciendo un desarrollo turístico responsable, competitivo y con empleo de calidad.

