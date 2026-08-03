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3 de agosto de 2026

CLUB YUNGAY CELEBRA 67 AÑOS DE HISTORIA Y DESTACA SU TRABAJO FORMATIVO EN POLAR EN EL DEPORTE

Polar en el Deporte

Diego Hernandez jugador club yungay

En una nueva edición de Polar en el Deporte, conducido por Eloy Lara Molina, el jugador Diego Hernández compartió detalles del aniversario número 67 del Club Deportivo Yungay, institución del Barrio Sur de Punta Arenas que durante agosto conmemora su creación en 1959.

Durante la conversación, Hernández recordó que el club fue fundado por don Carlos Mayor junto a otros dirigentes, y que con el paso de los años ha mantenido una fuerte identidad familiar y barrial. También destacó el rol de Hernán y Rodrigo Bórquez, junto a Marta, actual presidenta del club, en la continuidad del trabajo deportivo y comunitario.

Uno de los puntos abordados fue la campaña 2024, año en que Yungay se coronó campeón invicto, sumando un nuevo hito a su historia deportiva. Hernández valoró que ese título reflejó el trabajo sostenido del plantel, la seriedad con que enfrentaron cada partido y la unión que se fue formando entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

El futbolista también repasó su vínculo personal con la institución, señalando que llegó hace cinco años al club luego de formarse en Prat y pasar por Soccer y Cosal. Además, destacó que su padre también fue jugador de Yungay, reforzando el carácter familiar que marca a la institución.

En el programa también se puso énfasis en el trabajo de las series menores, lideradas por Óscar Águila, y en la importancia de fortalecer el fútbol infantil como base del cariño por los colores. Según explicó Hernández, Yungay mantiene sus puertas abiertas para la formación de niños y niñas, con actividad durante todo el año, incluso en invierno a través del baby fútbol y el futsal.

Otro tema relevante fue el avance del nuevo estadio del Barrio Sur, proyecto que ya inició trabajos en el sector posterior al gimnasio y que contempla una infraestructura más moderna, con pasto sintético y mejores galerías, lo que representa una mejora importante para el fútbol local.

En el tercer bloque, el programa también conversó con el piloto Eduardo “Lalo” Carrasco, quien entregó detalles de su preparación para el Gran Premio de la Hermandad. Carrasco comentó que estuvo reconociendo terreno en Río Grande, destacando que la ruta argentina se encontraba firme, con nieve compactada y buenas condiciones para competir.

El espacio cerró con saludos a la audiencia, el reconocimiento al aniversario del Club Yungay y el llamado a seguir visibilizando el trabajo de las instituciones deportivas que mantienen vivo el deporte en Magallanes.




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