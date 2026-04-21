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21 de abril de 2026

NEWCOM Y DEPORTE INCLUSIVO PROTAGONIZAN NUEVA EDICIÓN DE POLAR EN EL DEPORTE

Polar en el Deporte

polar en el deporte

En el programa Polar en el Deporte de Polar Comunicaciones, conducido por Eloy Lara Molina, el foco principal estuvo en el desarrollo del Newcom y el impacto del deporte inclusivo en la Región de Magallanes, destacando experiencias que promueven la participación y la integración a través de la actividad física.

Uno de los temas abordados fue la participación del equipo magallánico en el campeonato nacional de Newcom realizado en El Quisco, donde obtuvieron un meritorio tercer lugar, tras haber sido campeones en la edición anterior. Esta disciplina, adaptada del vóleibol, se ha consolidado como una alternativa deportiva que promueve el trabajo en equipo, la actividad física y la inclusión.

Durante el programa compartieron su experiencia las hermanas Emilia Pérez Muñoz y Magdalena Pérez Muñoz, jugadoras emblemáticas de esta disciplina, quienes destacaron el valor del entrenamiento, la constancia y el compañerismo como elementos clave en su desarrollo deportivo.

En materia de deporte inclusivo, se destacó el trabajo liderado por Oscar Soto de la Fuente, quien durante ocho años ha impulsado una escuelita que integra a personas con distintas condiciones como síndrome de Down, trastorno del espectro autista, movilidad reducida e hiperactividad. “Ha sido durísimo, pero con una gran satisfacción personal y grupal inmensa”, señaló, destacando el compromiso de las familias y el impacto positivo en la calidad de vida de los participantes.

Asimismo, se relevó el trabajo de Fabiana Soto, quien junto al profesor Héctor participa como monitora del programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional de Deportes, iniciativa que busca fomentar el hábito deportivo en personas con discapacidad motora e intelectual.

El programa también destacó el logro del Punta Arenas Hockey Club, que obtuvo el primer lugar en el campeonato nacional de hockey pista B disputado en Bariloche, tras vencer en la final a un equipo de Ushuaia.

El espacio permitió relevar el impacto del deporte como herramienta de inclusión, bienestar y desarrollo comunitario en la Región de Magallanes.


newcom

EQUIPO DE NEWCOM VIENTOS DEL SUR DE PUNTA ARENAS DEBUTA CON TRIUNFO EN CAMPEONATO EN EL QUISCO

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