FOSIS ABRE POSTULACIONES A PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO CON 385 CUPOS EN MAGALLANES

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, anunció la apertura de postulaciones a sus programas de emprendimiento 2026, con un total de 28 mil cupos a nivel nacional y una inversión que alcanza los 29 mil millones de pesos. En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la cobertura considera 385 cupos, con una inversión aproximada de 430 millones de pesos.

Los programas están dirigidos a personas que buscan iniciar o fortalecer un negocio, a través de capacitación, acompañamiento y financiamiento. Entre las alternativas disponibles se encuentran “Emprendamos Semilla”, enfocado en quienes tienen una idea o emprendimiento en etapa inicial, y “Emprendamos”, orientado a quienes ya cuentan con un negocio en funcionamiento.

El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández González, señaló que estos programas buscan entregar herramientas concretas para que las personas puedan generar ingresos y avanzar hacia una mayor autonomía económica. En tanto, a nivel regional, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, destacó que el 90% de las personas usuarias corresponden a mujeres, muchas de ellas cuidadoras que encuentran en el emprendimiento una oportunidad de desarrollo.

Las postulaciones estarán abiertas entre el 15 y el 30 de abril a través del sitio web www.fosis.gob.cl. También se puede postular de manera presencial en la oficina regional ubicada en Lautaro Navarro #58, en Punta Arenas, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00 horas, con atención especial para mujeres los miércoles por la tarde.

Entre los requisitos básicos se encuentran ser mayor de 18 años, contar con cédula de identidad vigente, tener Clave Única, residir en una comuna donde se ejecute el programa y pertenecer a los tramos de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares.





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