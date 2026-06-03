VECINOS DE PRIMAVERA VISITARON EL FARO CABO ESPÍRITU SANTO EN EL DÍA DE LOS PATRIMONIOS

Un grupo de vecinos de la comuna de Primavera, en Tierra del Fuego, visitó el sábado 30 de mayo el Faro Cabo Espíritu Santo, en una actividad organizada por la Municipalidad de Primavera en el marco de la conmemoración del Día de los Patrimonios.

La delegación, encabezada por Belén Lazcano, se trasladó hasta el apartado faro nacional, ubicado en la ribera suroriental del Estrecho de Magallanes, donde los participantes conocieron en terreno el funcionamiento de la instalación y la vida cotidiana en este enclave.

En el lugar, los vecinos fueron recibidos por el jefe del faro, el Cabo Segundo Set Reyes, y su esposa, Francisca Parada, quienes guiaron la visita y compartieron detalles sobre la operación de la señal lumínica y las características del trabajo en un punto tan aislado del territorio.

La iniciativa buscó acercar a la comunidad a uno de los principales hitos patrimoniales de la zona, reforzando el vínculo de los habitantes de Primavera con la historia y la geografía del extremo austral del país.