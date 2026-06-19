19 de junio de 2026
CARTELERA CULTURAL 19 DE JUNIO
Seremi de las Culturas, artes y patrimonio región de Magallanes y Antártica Chilena.
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La medida se adoptó en la casa ubicada en Av. Jorge Alessandri con 21 de Mayo, tras el vencimiento de los plazos ampliados otorgados para regularizar observaciones vinculadas a seguridad, habitabilidad y recepción definitiva.
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