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17 de junio de 2026

MILLONARIA INVERSIÓN Y APERTURA AL DELIVERY: LA ESTRATEGIA DEL EMBLEMÁTICO KIOSKO ROCA DE PUNTA ARENAS PARA REPUNTAR TRAS BORDEAR LA QUIEBRA

​Luego de estar al borde de la quiebra, hoy el emblemático Kiosko Roca de Punta Arenas invierte más de $300 millones en una fábrica propia y apuesta por potenciar su servicio de delivery. Además, proyecta la apertura de un nuevo local ubicado en Puerto Natales.

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Luego de enfrentar una prolongada crisis financiera, el emblemático Kiosko Roca de Punta Arenas, conocido por vender la tradicional combinación patagónica de choripán acompañado de un vaso de leche con plátano, hoy apuesta por una fábrica propia, para así dejar de depender de su proveedor histórico. Además, la marca pone especial foco en su servicio de delivery, que actualmente representa la mitad de su facturación total.

En 2016, Paola Abello Harambour se convirtió en la tercera generación de su familia en dirgir el negocio, y desde entonces se ha encargado de modernizarlo, fortaleciendo su servicio de delivery, que hoy se encuentra a través de PedidosYa y Uber Eats. Además, ha incoporado sistemas automatizados vía Whatsapp. Hoy, la sucursal destina dos de sus tres cocinas a sus pedidos para llevar, según consigna el Diario Financiero.

La marca ha pertencido por décadas a la familia Harambour Rodríguez, descendientes de los primeros dueños, la familia Rodríguez Sánchez. El negocio fue fundado originalmente en 1932 por un inmigrante italiano conocido como “Don Bruzzo”.

Hace tres meses, inauguraron su fábrica propia, apodada “Emporio Kiosko Roca”, con el objetivo de tomar el control total sobre la elaboración de su tradicional pasta de chorizo y así dejando de depender de su proveedor externo. La instalción cuentan con cámaras de frío, embutidoras y hornos inteligentes, con los que también comenzó a producir alimentos cocidos y envasados al vacío, sumando una nueva línea de productos.

Además, en un plazo de cino años más, la marca apuesta por un nuevo local en Puerto Natales.

Kiosko Roca fue reconocido por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en 2012 como la mejor “picada” de Chile, consolidándose como un verdadero patrimonio en la Región de Magallanes.

La crisis financiera de Kiosko Roca

En 2016, la marca intentó expandirse a la zona central del país, otorgando licencias para franquiciados en Viña del Mar, Valparaíso y Santiago. La apuesta no tuvo éxito debido a la falta de una estructura administrativa sólida para fiscalizar la operación. “En una franquicia uno intenta vender el nombre de su empresa para que se haga un negocio aparentemente igual. Desgraciadamente eso no pasó”, relata Paula Abello Harambour al DF.

Esto, sumado a la pandemia, obligó a Kiosko Roca a cerrar la mayoría de sus sucursales, y hoy solo cuenta cuentan con un local ubicado en Santiago Centro. Durante un año, la empresa estuvo al borde de la quiebra. Aunque hoy lograron estabilizarse, sus ventas aún no han podido llegar a los que era hace años atrás. En lo que va 2026, las ventas se mantienen entre 20% y 30% por debajo de 2025.

Fuente: theclinic.cl


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