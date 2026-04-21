HISTÓRICA RECUPERACIÓN URBANA EN NATALES: CONSEJO REGIONAL APRUEBA INVERSIÓN PARA TRANSFORMAR PLAZA HUILLICHES

En medio de la 9ª Sesión Ordinaria del Consejo Regional, en Puerto Natales, fue sancionado favorablemente el financiamiento para la construcción de la plaza del pasaje Huilliches, un proyecto largamente esperado por los vecinos de la población “Chuca”.



Se trata de una inversión de M$ 649.105, que permitirá recuperar un espacio público que, por años, permaneció en condiciones de abandono, generando preocupación entre los vecinos del sector. La iniciativa considera la intervención de más de 2.300 metros cuadrados, incorporando áreas verdes, juegos infantiles, espacios de recreación, equipamiento urbano e iluminación, con el objetivo de transformarlo en un punto de encuentro seguro y activo para la comunidad.



Más que una obra de infraestructura, el proyecto representa una respuesta a una demanda sostenida de los vecinos. Así lo expresó la Consejera Ximena Montaña, al destacar el impacto social del proyecto: “Invertir en espacios comunitarios permite fortalecer el tejido social y también actuar de manera preventiva frente a problemas de seguridad”, señaló.



También añadió, que la futura plaza no solo mejorará el entorno, sino que abrirá nuevas posibilidades para el uso comunitario: actividades deportivas, culturales y recreativas que devuelvan la vida a un espacio que, a su juicio, “siempre debió haber pertenecido a la comunidad”.



Por su parte, el Consejero Patricio Gamín, felicitó la aprobación, destacando que cierra un proceso iniciado en 2024. Asimismo, enfatizó la importancia de reforzar la fiscalización del entorno, especialmente frente al estacionamiento indebido, para resguardar el libre tránsito y el adecuado uso del espacio comunitario.



Impulsada por la Municipalidad de Natales y financiada con recursos del Gobierno Regional, la iniciativa se enmarca en los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo, orientados a mejorar la habitabilidad y recuperar espacios públicos en la región.



