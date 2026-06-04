Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de junio de 2026

E-COMBUSTIBLES MAGALLÁNICOS IMPULSAN LA PORSCHE MOBIL SUPERCUP 2026

Por tercer año consecutivo, la compañía suministrará el combustible para las ocho rondas del campeonato, que esta temporada contará con la nueva generación del Porsche 911 Cup.

porsche_foto 1

La Porsche Mobil Supercup está de vuelta. El campeonato internacional de automovilismo que se disputa paralelamente al calendario de la Fórmula 1 en Europa regresa este año, y volverá a utilizar exclusivamente gasolina de competición: los e-Combustibles de HIF Global, producidos en Magallanes.

Por tercer año consecutivo, la compañía suministrará el combustible para las ocho rondas del campeonato, que esta temporada contará con la nueva generación del Porsche 911 Cup. Casi 30 autos competirán en circuitos como Imola, Montecarlo, Barcelona, ​​Spa-Francorchamps y Monza, utilizando combustible sintético.

"El hecho de que la Porsche Supercup siga utilizando nuestro e-Combustible en sus carreras demuestra que la tecnología funciona en condiciones reales de alta exigencia. Es una prueba fehaciente de que los combustibles sintéticos son una solución viable para la descarbonización del transporte", afirmó Victor Turpaud, CEO de HIF Latam.

Para la temporada 2026, se exportaron 22.700 litros de combustibles sintéticos desde la planta HIF Haru Oni​​en Magallanes a Europa. El uso continuado de combustibles sintéticos bajos en carbono, ahora en una nueva generación de Porsche 911, marca un nuevo hito en esta competencia.

En la temporada 2025, el campeonato completó más de 2.400 vueltas de carrera en ocho rondas, con más de 8.600 kilómetros recorridos por vehículo. Las carreras se celebraron en eventos que atrajeron a más de 2,4 millones de espectadores en persona en toda Europa, consolidando esta serie como una plataforma de gran visibilidad para las nuevas tecnologías.

bencinas

MINISTRO QUIROZ ANTE POSIBLE ALZA EN EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES: “VAMOS A HACER TODO LO POSIBLE PARA QUE NO SUCEDA”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

PRODUCCIÓN, CONCESIONES Y ZONAS A.A.A: LAS CLAVES DEL ENCUENTRO ENTRE EL GOBERNADOR FLIES Y REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS ACUÍCOLAS

Leer Más

En ese contexto fue que la mañana del miércoles llegaron hasta el salón Nelda Panicucci, en el edificio Plaza del Gobierno Regional, los representantes de las cinco empresas que conforman la Asociación de Salmonicultores de Magallanes: Aqua Chile, Australis Seafoods, Blumar, Cermaq y MultiX.

En ese contexto fue que la mañana del miércoles llegaron hasta el salón Nelda Panicucci, en el edificio Plaza del Gobierno Regional, los representantes de las cinco empresas que conforman la Asociación de Salmonicultores de Magallanes: Aqua Chile, Australis Seafoods, Blumar, Cermaq y MultiX.

GORESALMONICULTURA
nuestrospodcast
porsche_foto 1

E-COMBUSTIBLES MAGALLÁNICOS IMPULSAN LA PORSCHE MOBIL SUPERCUP 2026

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
porsche_foto 1

E-COMBUSTIBLES MAGALLÁNICOS IMPULSAN LA PORSCHE MOBIL SUPERCUP 2026

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
EL 6

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS DESPLEGÓ EQUIPOS EN RESPUESTA A LAS LLUVIAS DE ESTA JORNADA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
trivelli

MARCELO TRIVELLI TRAS PRIMERA CUENTA PÚBLICA PRESIDENCIAL: "GOBERNAR NO SIGNIFICA PONER LA FE POR DELANTE"

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250