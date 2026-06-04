E-COMBUSTIBLES MAGALLÁNICOS IMPULSAN LA PORSCHE MOBIL SUPERCUP 2026

La Porsche Mobil Supercup está de vuelta. El campeonato internacional de automovilismo que se disputa paralelamente al calendario de la Fórmula 1 en Europa regresa este año, y volverá a utilizar exclusivamente gasolina de competición: los e-Combustibles de HIF Global, producidos en Magallanes.

Por tercer año consecutivo, la compañía suministrará el combustible para las ocho rondas del campeonato, que esta temporada contará con la nueva generación del Porsche 911 Cup. Casi 30 autos competirán en circuitos como Imola, Montecarlo, Barcelona, ​​Spa-Francorchamps y Monza, utilizando combustible sintético.

"El hecho de que la Porsche Supercup siga utilizando nuestro e-Combustible en sus carreras demuestra que la tecnología funciona en condiciones reales de alta exigencia. Es una prueba fehaciente de que los combustibles sintéticos son una solución viable para la descarbonización del transporte", afirmó Victor Turpaud, CEO de HIF Latam.

Para la temporada 2026, se exportaron 22.700 litros de combustibles sintéticos desde la planta HIF Haru Oni​​en Magallanes a Europa. El uso continuado de combustibles sintéticos bajos en carbono, ahora en una nueva generación de Porsche 911, marca un nuevo hito en esta competencia.

En la temporada 2025, el campeonato completó más de 2.400 vueltas de carrera en ocho rondas, con más de 8.600 kilómetros recorridos por vehículo. Las carreras se celebraron en eventos que atrajeron a más de 2,4 millones de espectadores en persona en toda Europa, consolidando esta serie como una plataforma de gran visibilidad para las nuevas tecnologías.