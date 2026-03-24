CONTINUAN LAS LARGAS FILAS EN BENCINERAS DE PUNTA ARENAS, PORVENIR Y PUERTO NATALES TRAS ANUNCIO DE HISTÓRICA ALZA EN LOS COMBUSTIBLES

Largas filas y congestión vehicular se registran en distintas bencineras de Punta Arenas y Puerto Natales, luego del anuncio de una histórica alza en el precio de los combustibles que comenzará a regir este jueves.

De acuerdo con la información conocida durante las últimas horas, el incremento alcanzaría los 370 pesos por litro en las bencinas y 580 pesos en el diésel, lo que ha generado alta demanda por parte de conductores que buscan cargar combustible antes de la entrada en vigencia del ajuste.

La situación se repite en diversos puntos del país, mientras que en la Región de Magallanes se han reportado filas extensas en estaciones de servicio, especialmente durante las últimas horas, provocando esperas prolongadas y mayor congestión en sectores cercanos a bencineras.

Desde Polar Comunicaciones se invita a la comunidad a compartir registros fotográficos de la situación en sus localidades al whatsapp +56 9 93453426 con el fin de informar oportunamente sobre el impacto que este anuncio ha generado en Punta Arenas, Porvenir, Puerto Natales y otras comunas de la región.