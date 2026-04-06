Punta Arenas,
6 de abril de 2026

DIPUTADO CARLOS BIANCHI EXIGIRÁ TRANSPARENCIA POR MILLONARIAS GANANCIAS DEL ESTADO TRAS FUERTE ALZA EN PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES

​El diputado Carlos Bianchi criticó duramente la falta de transparencia con la que actuó el Gobierno respecto de los ingresos fiscales derivados del alza sostenida en los precios de los combustibles, señalando que “esto es información que cada chilena y chileno tiene derecho a conocer”.

CBCH 2026

​“El país ha sido testigo de un incremento desmedido en el precio de las bencinas. Sin embargo, lo que no se ha dicho con claridad es cuánto está recaudando el Estado gracias a esta alza”, afirmó el parlamentario.

 
Bianchi detalló que, antes de estas alzas, el Estado percibía aproximadamente 179 pesos por litro de combustible únicamente por concepto de IVA. Hoy, esa cifra asciende a cerca de 287 pesos por litro, lo que representa un aumento de 108 pesos por cada litro vendido, sin considerar el impuesto específico a los combustibles.

 
“Estamos hablando de una diferencia enorme. Si consideramos que en Chile se consumen entre 25 y 35 millones de litros diarios, el Estado está recibiendo ingresos extraordinarios, por el tema combustibles y no han sido debidamente transparentados ni explicados a la ciudadanía”, enfatizó.

 
El legislador fue enfático en señalar que esta situación no puede pasar inadvertida: “Mientras las familias chilenas enfrentan un costo de vida cada vez más alto, el Estado está recaudando como nunca antes. Esto no sólo es injusto, sino que además exige un estándar de transparencia mucho mayor”.

 
En esa línea, el diputado Bianchi emplazó directamente al Ministro de Hacienda, quien deberá comparecer a la Cámara de Diputados, a entregar cifras claras y actualizadas: “Es fundamental que el Ministro le diga la verdad al país. Queremos saber exactamente cuánto está recibiendo hoy el Estado de Chile por concepto de IVA en los combustibles. La ciudadanía merece respuestas concretas”.

 
Finalmente, el parlamentario indicó que están evaluando acciones de fiscalización y legislativas para garantizar mayor transparencia y revisar los mecanismos de cobro asociados a los combustibles, con el objetivo de proteger a los consumidores y asegurar un trato justo para todos los chilenos.

TABSA INFORMA ALZA TRANSITORIA DE TARIFAS DE SUS SERVICIOS POR CRISIS INTERNACIONAL

DESTITUYEN A 23 FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS POR CASO LICENCIAS MÉDICAS

De los procesos disciplinarios, se destituyeron a 23 funcionarios de los cuales 17 fueron sometidos a recursos de protección.

AUTORIDADES DESTACAN POSITIVO BALANCE DE SEMANA SANTA EN MAGALLANES Y REFUERZAN LLAMADO A LA CONDUCCIÓN RESPONSABLE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EL SENADOR KARIM BIANCHI RECHAZÓ PONER EN DUDA PROYECTO CLAVE DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PUNTA ARENAS Y CITARÁ AL MINISTRO DE TRANSPORTES AL SENADO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

policia marítima

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS PARTICIPA EN INCAUTACIÓN DE VELERO EXTRANJERO POR INFRACCIÓN ADUANERA