SENADOR KARIM BIANCHI ANUNCIA VISITA DEL MINISTRO DE VIVIENDA A PUNTA ARENAS POR CRISIS DE TOMAS

El senador Karim Bianchi informó que, tras diversas gestiones realizadas en las últimas semanas y en cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad, el próximo 2 de mayo arribará a la ciudad de Punta Arenas junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, con el objetivo de abordar la compleja situación que afecta a los vecinos del sector norponiente, particularmente en las inmediaciones de la población Silva Henríquez.



“Quiero informar que, tal como lo habíamos comprometido, el ministro Iván Poduje estará en Punta Arenas este próximo 2 de mayo. Esto es resultado de las gestiones que hemos impulsado para enfrentar una problemática que preocupa profundamente a la comunidad, como es la presencia de tomas en el sector norponiente de la ciudad”, señaló el parlamentario.



El senador agregó que sostuvo recientemente un diálogo directo con el secretario de Estado, quien le confirmó que ya cuenta con sus pasajes y que se encuentra afinando su agenda de actividades en la región, con miras a concretar en terreno los compromisos adquiridos.



“Valoro y agradezco la disposición y deferencia que ha tenido el ministro hacia este trabajo parlamentario, entendiendo la urgencia de esta situación y la necesidad de dar respuestas concretas a los vecinos. Esperamos que esta visita permita avanzar en soluciones reales y efectivas”, concluyó.

