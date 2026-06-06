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6 de junio de 2026

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA INVITA A LA COMUNIDAD REGIONAL AL PRIMER SEMINARIO DE BUENAS PRÁCTICAS INCLUSIVAS

​La actividad se realizará el próximo 9 de junio en Villa Tehuelches y reunirá experiencias vinculadas a inclusión laboral, deporte adaptado, neurodiversidad y envejecimiento activo.

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La Municipalidad de Laguna Blanca invitó a la comunidad de la Región de Magallanes a participar en el Primer Seminario de Buenas Prácticas Inclusivas, encuentro que se desarrollará el martes 9 de junio, desde las 10:45 horas, en el Gimnasio de Villa Tehuelches. La iniciativa cuenta con financiamiento del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y es ejecutada por la Oficina de Inclusión del municipio.

El seminario busca generar un espacio de aprendizaje, diálogo y reflexión en torno a la inclusión, además de dar a conocer experiencias que promuevan la participación, la accesibilidad universal, la equidad social y el respeto por la diversidad. La actividad está abierta a toda la comunidad y contará con entrada liberada.

El alcalde de Laguna Blanca, Fernando Ojeda González, destacó que la jornada pretende acercar estas temáticas a la comunidad y generar instancias de conversación sobre la eliminación de barreras sociales, culturales y actitudinales. Asimismo, invitó a familias, profesionales y organizaciones de toda la región a participar de la actividad.

Durante la jornada se abordarán temas como inclusión laboral, pasantías, deporte adaptado, educación sexual integral accesible, neurodiversidad, voluntariado intergeneracional y calidad de vida de las personas mayores. Entre las instituciones participantes estarán la Universidad de Magallanes, SENCE Magallanes, la OMIL de Punta Arenas, el Centro de Capacitación Laboral León Humberto Seguel y diversas organizaciones vinculadas al trabajo inclusivo.

El encuentro se extenderá hasta las 14:00 horas y finalizará con una ceremonia de certificación para las y los asistentes. Quienes deseen obtener más información pueden contactarse al correo [email protected].


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