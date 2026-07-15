PUNTA ARENAS MODERNIZARÁ 600 LUMINARIAS CON INNOVADOR SISTEMA DE TELEGESTIÓN

Un importante paso hacia la modernización del alumbrado público dio la Municipalidad de Punta Arenas tras la adjudicación de más de $332 millones por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) para ejecutar el proyecto "Mejoramiento del Alumbrado Público con tecnología LED y sistema de Telegestión", iniciativa que permitirá renovar 600 luminarias de primera generación por equipos LED de última tecnología, incorporando un sistema inteligente de monitoreo y control remoto en el sector comprendido entre Av. Independencia y Colón, y entre Av. Costanera del Estrecho y José Ignacio Zenteno. En la actividad participaron el alcalde Claudio Radonich, la delegada presidencial regional Ericka Farías, el jefe de la Unidad Regional de Subdere, Javier Labrín, y el concejal y presidente de la Comisión de Seguridad, Germán Flores.

El proyecto, que contempla una inversión de $332.107.699 y un plazo de ejecución de 180 días, incorporará 600 nodos de telegestión que permitirán monitorear en tiempo real el funcionamiento de cada luminaria, detectar fallas automáticamente, regular la intensidad de la iluminación y controlar el consumo energético, convirtiendo a Punta Arenas en una de las primeras comunas del país en implementar esta tecnología a gran escala. Además, las luminarias que serán reemplazadas se reutilizarán en otros sectores de la ciudad donde aún son necesarias.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la adjudicación de los recursos y destacó el impacto que tendrá este proyecto tanto para los vecinos como para la gestión municipal. "Estamos muy contentos porque hemos recibido la confirmación oficial de que la Municipalidad obtuvo los recursos de Subdere para modernizar completamente el alumbrado de este sector. Si bien hoy contamos con luminarias LED, ahora incorporaremos tecnología de punta que permitirá que cada poste informe automáticamente cuando presente una falla, sin necesidad de que los vecinos deban realizar un aviso. Además, podremos monitorear el consumo energético y regular la intensidad de la iluminación según las necesidades. Esto significa mayor eficiencia, un menor consumo, menos contaminación y un mejor servicio para la comunidad. Las luminarias que retiraremos no se perderán, sino que serán reutilizadas en otros sectores de Punta Arenas. Agradecemos el permanente apoyo de Subdere y esperamos seguir avanzando con este tipo de proyectos que agregan valor a nuestra infraestructura pública".

La delegada presidencial regional, Ericka Farías, destacó que la iniciativa representa un avance tanto en materia de eficiencia energética como de seguridad para la comuna. "Este proyecto permitirá incorporar un sistema moderno e innovador que mejorará la eficiencia energética y optimizará el consumo eléctrico del alumbrado público. Al mismo tiempo, una mejor iluminación contribuye a incrementar la sensación de seguridad en los barrios y ayuda a prevenir la ocurrencia de delitos en sectores con baja luminosidad. Además de beneficiar a los vecinos, esta inversión también impulsará la economía local mediante la generación de nuevos puestos de trabajo durante su ejecución".

Por su parte, el jefe de la Unidad Regional de Subdere, Javier Labrín, destacó el trabajo técnico realizado por el municipio para concretar la iniciativa. "Este proyecto es el resultado del trabajo responsable desarrollado por los equipos profesionales de la Municipalidad de Punta Arenas. Una vez que la iniciativa obtuvo su recomendación técnica, la Subdere dispuso los recursos para financiar una inversión cercana a los $300 millones que permitirá instalar 600 nuevas luminarias LED junto con 600 nodos de telegestión. Esto no solo moderniza el sistema de iluminación, sino que también mejora la eficiencia energética y fortalece el control de la infraestructura. Además, su ejecución permitirá dinamizar la economía local mediante la generación de empleos y demuestra cómo el trabajo coordinado entre la Municipalidad, la Delegación Presidencial y la Subdere logra concretar proyectos de alto impacto para la comunidad".