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13 de julio de 2026

CRITERIA: APROBACIÓN DE PRESIDENTE KAST CAYÓ AL 32%, SU NIVEL MÁS BAJO

La valoración sobre el liderazgo presidencial descendió ocho escalones durante el último mes.

Kast

La encuesta Criteria difundida este domingo arrojó que la aprobación del Gobierno del Presidente José Antonio Kast bajó al 32% (-3 puntos), la cifra más baja registrada desde que comenzó su mandato.

Misma situación ocurre con su desaprobación, la cual aumentó dos puntos desde la última medición y alcanzando su cifra más alta desde el 15 de marzo, con un 55%.

Al mismo tiempo, todos los atributos del Mandatario vieron una disminución desde su última medición en mayo: "Trabajador" sigue siendo el más reconocido (51%), seguido de "directo, va de frente" (48%) y "competente" (46%).

El mayor retroceso se observa en "es el líder que Chile necesita" (-8 pts) pasando de 42% a 34%.

Mientras tanto, respecto a la gestión del Gobierno, esta también experimenta bajas. Las más altas se encuentran en la capacidad para hacer crecer la economía (48% y -6 pts) y de dar seguridad al país (42% y 6 pts), seguido por su capacidad de enfrentarse a la delincuencia (39% y - 5 pts).

Situación de la megarreforma

Respecto del proyecto de megarreforma, un 37% (-1 pts) considera que sus efectos serán más bien positivos para el país. La percepción negativa registró un aumento a un 35% (+ 2pts). Por su parte, el grupo que no tiene una postura definida al respecto disminuyó a un 28% (-1pt).

Sobre la percepción de quiénes serían los principales beneficiarios de la ley, una mayoría de los encuestados sigue pensando que la iniciativa beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos, con un 47% (-1 pt).

En contraste, quienes creen que la ley apunta principalmente a la creación de empleos aumentó en dos puntos respecto a su última medición, situándose en un 35%. En tanto, el grupo que no se identifica con ninguna de estas dos posturas disminuyó en sólo un punto a 18%.

Fuente: cooperativa.cl


Kast

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