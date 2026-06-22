CADEM: BORIC SE CONSOLIDA COMO LÍDER OPOSITOR Y VODANOVIC ES LA FIGURA POLÍTICA MEJOR EVALUADA

La última encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a su edición N°665 y difundida este domingo, reveló que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, continúa encabezando el ranking de figuras políticas mejor evaluadas del país. Además, el sondeo posicionó al expresidente Gabriel Boric como el principal líder de la oposición al Gobierno del presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con los resultados, Vodanovic alcanzó un 64% de imagen positiva, registrando un alza de cuatro puntos respecto de la medición anterior. Le siguen el exalcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, con 59% (+3 puntos), y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, con 53% (-1 punto).

​Más atrás aparecen la presidenta del Senado, Paulina Núñez, con 45% de evaluación positiva (-6 puntos), y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, con 44% (+2 puntos). En tanto, entre las figuras con peor evaluación se encuentran Daniela Cicardini (25%), Constanza Martínez (25%), Pablo Longueira (25%), Javier Macaya (24%) y Lautaro Carmona, quien registra el nivel más bajo con 16% de imagen positiva.

Respecto de los expresidentes, Michelle Bachelet alcanzó un 48% de valoración positiva, cayendo cuatro puntos respecto de la medición anterior. Por su parte, Gabriel Boric obtuvo un 43% de imagen positiva, un punto menos que en el sondeo previo.

Precisamente, al consultar por quién es considerado hoy el principal líder de la oposición, el exmandatario Gabriel Boric encabezó las menciones con un 25%. Detrás se ubicaron la exministra Jeannette Jara con 16%, el alcalde Tomás Vodanovic con 13%, la senadora Paulina Vodanovic con 8% y la exvocera Camila Vallejo con 6%.

Aprobación presidencial

La encuesta también abordó la evaluación del Gobierno de José Antonio Kast al cumplirse sus primeros 100 días de gestión. Según Cadem, un 44% de los encuestados aprueba el desempeño del mandatario, mientras que un 53% lo desaprueba, cifra que representa un aumento de un punto en comparación con la medición anterior.

Al comparar estos resultados con los obtenidos por sus antecesores en el mismo período de gobierno, Kast registra cuatro puntos más de aprobación que Gabriel Boric a los 100 días de mandato. Sin embargo, se ubica 16 puntos por debajo de Sebastián Piñera en su segundo gobierno y nueve puntos menos que Michelle Bachelet durante su segundo período presidencial.

Niños haitianos

Finalmente, y sobre el caso de los haitianos, un 83% lo considera grave, mientras que un 58% opina que el principal responsable de lo ocurrido es el Servicio Nacional de Migraciones, 43% cree que es el gobierno anterior y un 29% la PDI.

Fuente: biobiochile.cl



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