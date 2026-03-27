GOBIERNO CONFIRMA QUE RETIRARÁ DEL CONGRESO LA NUEVA LEY DE PESCA, IMPULSADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE GABRIEL BORIC

El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) confirmó este jueves que el Gobierno retirará el proyecto de Ley de Pesca del Congreso Nacional.

Al seguir en trámite y no haber tenido ninguna votación en sala, el mandatario José Antonio Kast pudo emplear su decreto presidencial para retirarlo de la discusión.

El proyecto fue ingresado a inicios de 2024 por la gestión del expresidente Gabriel Boric con el objetivo de reemplazar a la actual Ley de Pesca, establecer normativas para promover la transparencia en la actividad pesquera y mejorar las condiciones actuales de los pescadores artesanales.

Según información de la Segpres, el oficio para retirarlo se tramitará durante esta jornada. Con el retiro del proyecto, se mantendrá vigente la actual normativa

Fuente: cnnchile.com

