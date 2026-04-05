Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de abril de 2026

CARABINEROS INICIA MES ANIVERSARIO EN MAGALLANES CON CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL

​La ceremonia incluyó desfile de honor y reunió a autoridades regionales en el inicio de las actividades conmemorativas en la región

Izamiento

Con una ceremonia marcada por el izamiento del pabellón nacional, Carabineros de Chile dio inicio al mes aniversario institucional en la Región de Magallanes. La actividad reunió a autoridades regionales y representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden.

La instancia fue encabezada por Carabineros de la Zona de Magallanes y contempló un acto solemne en el que se rindió homenaje a la institución. Durante la jornada, se destacó la tradición y el carácter simbólico de esta ceremonia, que marca el inicio de las conmemoraciones a nivel regional.

En el acto también se realizó un desfile de honor, donde personal uniformado presentó formaciones frente a las autoridades presentes. La actividad se desarrolló como parte de las tradiciones institucionales vinculadas a su aniversario.

Este hito da paso a una serie de actividades que se desarrollarán durante el mes, en el marco de la conmemoración del aniversario de Carabineros. Estas instancias consideran participación de la comunidad y diversas acciones a nivel regional.

Desde la institución indicaron que las actividades buscan dar a conocer su labor y generar espacios de vinculación con la ciudadanía, incluyendo la participación de distintos públicos durante el mes aniversario.



Catedral

CATEDRAL DE PUNTA ARENAS REALIZÓ CEREMONIA DE ADORACIÓN DE LA CRUZ CON EMOTIVO DESCLAVE EN VIERNES SANTO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MISA DE PASCUA SE REALIZÓ EN LA CATEDRAL DE PUNTA ARENAS COMO PARTE DEL CIERRE DE SEMANA SANTA

Leer Más

​La ceremonia reunió a la comunidad en una de las principales actividades religiosas del calendario cristiano en la capital regional

​La ceremonia reunió a la comunidad en una de las principales actividades religiosas del calendario cristiano en la capital regional

Misa de Pascua
nuestrospodcast
Izamiento

CARABINEROS INICIA MES ANIVERSARIO EN MAGALLANES CON CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Izamiento

CARABINEROS INICIA MES ANIVERSARIO EN MAGALLANES CON CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Centro Europeo de Física Nuclear

CHILE SE CONVIERTE EN ESTADO MIEMBRO ASOCIADO DEL CERN Y FORTALECE SU PARTICIPACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Arma cortante PDI

PDI UBICA ARMA CORTANTE UTILIZADA EN HOMICIDIO OCURRIDO EN PUNTA ARENAS