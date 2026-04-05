CARABINEROS INICIA MES ANIVERSARIO EN MAGALLANES CON CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL

Con una ceremonia marcada por el izamiento del pabellón nacional, Carabineros de Chile dio inicio al mes aniversario institucional en la Región de Magallanes. La actividad reunió a autoridades regionales y representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden.

La instancia fue encabezada por Carabineros de la Zona de Magallanes y contempló un acto solemne en el que se rindió homenaje a la institución. Durante la jornada, se destacó la tradición y el carácter simbólico de esta ceremonia, que marca el inicio de las conmemoraciones a nivel regional.

En el acto también se realizó un desfile de honor, donde personal uniformado presentó formaciones frente a las autoridades presentes. La actividad se desarrolló como parte de las tradiciones institucionales vinculadas a su aniversario.

Este hito da paso a una serie de actividades que se desarrollarán durante el mes, en el marco de la conmemoración del aniversario de Carabineros. Estas instancias consideran participación de la comunidad y diversas acciones a nivel regional.

Desde la institución indicaron que las actividades buscan dar a conocer su labor y generar espacios de vinculación con la ciudadanía, incluyendo la participación de distintos públicos durante el mes aniversario.





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