19 de mayo de 2026
CABO DE HORNOS INVITA A LA COMUNIDAD A SER PARTE DE “DESAFÍO ESCENARIO 2026”: TALENTO, MÚSICA Y DANZA DARÁN VIDA A LAS ACTIVIDADES INVERNALES
Las inscripciones estarán abiertas desde el 13 de mayo hasta el 3 de julio de 2026, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 12:45 horas, y deberán realizarse de manera presencial en el Departamento de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Cabo de Hornos.
La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, a través de su Departamento de Desarrollo Comunitario (DIDECO), invita a toda la comunidad y visitantes a participar en una nueva versión de “Desafío Escenario 2026”, una competencia artística que busca potenciar el talento local, fomentar la recreación y generar espacios de participación para niños, niñas, jóvenes y adultos en el marco de las actividades de invierno de la comuna.
El certamen se desarrollará entre el lunes 6 y el sábado 11 de julio de 2026, en la Sala de Uso Múltiple (SUM) de Puerto Williams, culminando con una gran Noche de Gala y Premiación durante la jornada final.
La competencia contempla disciplinas de canto y baile, además de la posibilidad de presentar otras expresiones artísticas fuera de competencia, entregando un espacio abierto para que la comunidad pueda mostrar sus capacidades y talentos.
Las categorías de participación estarán divididas por edad:
Infantil: 4 a 6 años
Infantil II: 7 a 9 años
Juvenil: 10 a 12 años
Juvenil II: 13 a 17 años
Adulto: desde los 18 años
Las inscripciones estarán abiertas desde el 13 de mayo hasta el 3 de julio de 2026, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 12:45 horas, y deberán realizarse de manera presencial en el Departamento de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Cabo de Hornos.
Desde la organización señalaron que el llamado es a que familias completas se sumen a esta instancia que busca fortalecer la vida comunitaria y destacar el talento presente en Puerto Williams.
La competencia de canto será en formato solista, mientras que en baile podrán participar personas individuales, parejas o agrupaciones de hasta cuatro integrantes. En ambas disciplinas las presentaciones serán evaluadas por un jurado compuesto por profesionales o personas con experiencia en el área artística.
Asimismo, la organización informó que existirán reconocimientos y premios para los distintos lugares y categorías. En el caso de la categoría adulto, los ganadores de canto y baile recibirán premios en dinero:
1° lugar: $400.000
2° lugar: $300.000
3° lugar: $200.000
La Municipalidad recordó además que esta actividad está abierta tanto a residentes como visitantes, chilenos y extranjeros, reforzando el carácter inclusivo y familiar del evento.
Las bases completas podrán retirarse en el Departamento de Desarrollo Comunitario y también estarán disponibles en la página web oficial de la Municipalidad.
Con esta iniciativa, la Municipalidad de Cabo de Hornos reafirma su compromiso con el desarrollo cultural, la participación ciudadana y la generación de espacios donde el talento y la creatividad de la comunidad sean protagonistas.
FISCAL CRISOSTO ABORDA EL INGRESO DEL CRIMEN ORGANIZADO POR MAGALLANES Y ADVIERTE NUEVAS “RUTAS CONTRAINTUITIVAS”
El persecutor detectó que las bandas internacionales están tomando un largo camino desde Bolivia, cruzando toda Argentina, para llegar al extremo sur de Chile. Por allí ingresan droga para distribuirla en otras regiones. “Buscan las rutas en que es menos posible que los puedan atrapar”, dice el persecutor.
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