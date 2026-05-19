CABO DE HORNOS INVITA A LA COMUNIDAD A SER PARTE DE “DESAFÍO ESCENARIO 2026”: TALENTO, MÚSICA Y DANZA DARÁN VIDA A LAS ACTIVIDADES INVERNALES

La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, a través de su Departamento de Desarrollo Comunitario (DIDECO), invita a toda la comunidad y visitantes a participar en una nueva versión de “Desafío Escenario 2026”, una competencia artística que busca potenciar el talento local, fomentar la recreación y generar espacios de participación para niños, niñas, jóvenes y adultos en el marco de las actividades de invierno de la comuna.



El certamen se desarrollará entre el lunes 6 y el sábado 11 de julio de 2026, en la Sala de Uso Múltiple (SUM) de Puerto Williams, culminando con una gran Noche de Gala y Premiación durante la jornada final.



La competencia contempla disciplinas de canto y baile, además de la posibilidad de presentar otras expresiones artísticas fuera de competencia, entregando un espacio abierto para que la comunidad pueda mostrar sus capacidades y talentos.

Las categorías de participación estarán divididas por edad:



Infantil: 4 a 6 años

Infantil II: 7 a 9 años

Juvenil: 10 a 12 años

Juvenil II: 13 a 17 años

Adulto: desde los 18 años



Las inscripciones estarán abiertas desde el 13 de mayo hasta el 3 de julio de 2026, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 12:45 horas, y deberán realizarse de manera presencial en el Departamento de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Cabo de Hornos.



Desde la organización señalaron que el llamado es a que familias completas se sumen a esta instancia que busca fortalecer la vida comunitaria y destacar el talento presente en Puerto Williams.



La competencia de canto será en formato solista, mientras que en baile podrán participar personas individuales, parejas o agrupaciones de hasta cuatro integrantes. En ambas disciplinas las presentaciones serán evaluadas por un jurado compuesto por profesionales o personas con experiencia en el área artística.



Asimismo, la organización informó que existirán reconocimientos y premios para los distintos lugares y categorías. En el caso de la categoría adulto, los ganadores de canto y baile recibirán premios en dinero:



1° lugar: $400.000

2° lugar: $300.000

3° lugar: $200.000



La Municipalidad recordó además que esta actividad está abierta tanto a residentes como visitantes, chilenos y extranjeros, reforzando el carácter inclusivo y familiar del evento.



Las bases completas podrán retirarse en el Departamento de Desarrollo Comunitario y también estarán disponibles en la página web oficial de la Municipalidad.



Con esta iniciativa, la Municipalidad de Cabo de Hornos reafirma su compromiso con el desarrollo cultural, la participación ciudadana y la generación de espacios donde el talento y la creatividad de la comunidad sean protagonistas.



