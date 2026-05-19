AUTORIDADES DE SALUD CONFORMAN MESA REGIONAL DE COORDINACIÓN EN CÁNCER PARA MONITOREAR AVANCE DE ALERTA SANITARIA ONCOLÓGICA

Con el objetivo de fortalecer la coordinación y el seguimiento de las acciones impulsadas en el marco de la Alerta Sanitaria Oncológica, autoridades del sector salud conformaron una mesa regional de coordinación en cáncer, instancia que permitirá evaluar de manera sistemática el avance, cumplimiento e impacto de las medidas implementadas en el contexto de esta estrategia impulsada por el Gobierno.



La reunión contó con la participación de representantes de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, el Servicio de Salud y el Hospital Clínico de Magallanes, organismos que además expusieron, en esta primera sesión, los avances y estrategias desarrolladas en la materia, especialmente orientadas a disminuir los tiempos de espera y fortalecer la atención oncológica en la región.



El Seremi de Salud, Fabián Barrientos, explicó el objetivo de la conformación de la mesa estratégica de directivos para el abordaje en cáncer tiene el propósito de evaluar avances, desafíos, brechas y acciones relacionadas con el Plan Oncológico Regional. La autoridad destacó que durante la instancia se revisaron medidas concretas para seguir avanzando en los desafíos existentes y fortalecer la oportunidad y continuidad de la atención de los pacientes oncológicos de la región. Asimismo, señaló que este trabajo coordinado entre las distintas instituciones y equipos técnicos resulta fundamental para optimizar los procesos de atención, mejorar el seguimiento de los casos y avanzar en una respuesta más oportuna y eficiente para las personas usuarias del sistema de salud.



El Director (S) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, indicó que “esta reunión ha sido de suma importancia, ya que permitió presentar al Seremi de Salud el trabajo coordinado que están desarrollando el Servicio de Salud y el Hospital Clínico de Magallanes para organizar la respuesta que está dando el sector frente a la patología oncológica. Esto, tanto en el marco del compromiso asociado al plan de 90 días, como también mediante otras acciones permanentes orientadas a entregar una adecuada respuesta a nuestros pacientes”.



La conformación de esta mesa, que sesionará de manera periódica, permitirá fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones de salud y avanzar en el monitoreo continuo de las acciones comprometidas, con el objetivo de mejorar la oportunidad diagnóstica y terapéutica de las y los pacientes de la región.



La Alerta Sanitaria Oncológica impulsada por el Gobierno de Chile busca acelerar la resolución de listas de espera y fortalecer la atención de personas con patologías oncológicas, priorizando el diagnóstico oportuno, acceso a tratamientos y continuidad de la atención. Esta estrategia considera el trabajo coordinado entre los distintos niveles de la red asistencial y el monitoreo permanente de los casos, con el propósito de disminuir brechas y mejorar los tiempos de respuesta para las y los pacientes.



En este contexto, las instituciones del sector salud han implementado diversas medidas orientadas a optimizar procesos clínicos y administrativos, reforzar la coordinación entre establecimientos de salud y priorizar prestaciones asociadas a cáncer. Asimismo, la estrategia contempla el seguimiento permanente de indicadores y el desarrollo de planes de acción regionales que permitan responder de manera más eficiente a las necesidades de la población.



