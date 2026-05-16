Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

16 de mayo de 2026

COLEGIO PIERRE FAURE REALIZÓ LA QUINTA EDICIÓN DE LA “COPA BERNARDO VERA JARAQUEMADA”

​El campeonato de futsal reunió a nueve establecimientos educacionales de Punta Arenas en el Gimnasio Fiscal, en el marco del aniversario número 37 del colegio.

futsal bvj (7)

El Colegio Pierre Faure desarrolló la quinta edición de la “Copa Bernardo Vera Jaraquemada”, campeonato de futsal organizado en homenaje al fundador del establecimiento y que este año formó parte de las actividades de aniversario por los 37 años de la institución educativa.

La competencia se realizó en dos jornadas disputadas en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas. La primera etapa se llevó a cabo el sábado 2 de mayo con la inauguración y los encuentros de fase grupal, mientras que las semifinales y finales se disputaron el sábado 9 de mayo. En esta edición participaron nueve establecimientos: Colegio Alemán, Colegio Charles Darwin, Colegio Cruz del Sur, Colegio Miguel de Cervantes, Colegio Punta Arenas, Escuela Manuel Bulnes, Instituto Sagrada Familia, Liceo Juan Bautista Contardi y el anfitrión Pierre Faure.

El torneo contempló las categorías Damas General, Varones 2012-2014 y Varones Enseñanza Media, dejando como ganadores al Colegio Pierre Faure en damas, Colegio Charles Darwin en varones media y Colegio Cruz del Sur en la serie 2012-2014.

En la categoría Damas, el segundo lugar fue para el Liceo Juan Bautista Contardi y el tercero para el Instituto Sagrada Familia. En Varones Media, el Colegio Alemán obtuvo el segundo puesto y el Colegio Miguel de Cervantes el tercero. Mientras que en Varones 2012-2014, el Colegio Pierre Faure alcanzó el segundo lugar y el Colegio Charles Darwin completó el podio.

Desde la organización destacaron el ambiente de compañerismo, la participación de las delegaciones escolares y el desarrollo de jornadas marcadas por el juego limpio y la integración deportiva entre establecimientos educacionales de la comuna.


colegiopierrefaure

COLEGIO PIERRE FAURE CELEBRA 37 AÑOS DESTACANDO SU CRECIMIENTO Y PROYECCIÓN EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CÁMARAS MUNICIPALES FRUSTRAN ROBO DE CABALLO EN PARQUE MARÍA BEHETY

Leer Más

El rápido despliegue de patrullas de Seguridad Pública permitió evitar la sustracción de un equino mantenido bajo resguardo municipal.

El rápido despliegue de patrullas de Seguridad Pública permitió evitar la sustracción de un equino mantenido bajo resguardo municipal.

ROBO FRUSTRADO (4)
nuestrospodcast
Lanzamiento MJH 2

MÁS DE 120 MUJERES INICIAN SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EN PUNTA ARENAS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
PÁMPIDOS

CARTELERA CULTURAL 16 DE MAYO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
puntolectura

HABILITAN PUNTO DE LECTURA INFANTIL EN OFICINA DE BIENES NACIONALES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
colegiowilliamsmedioambiente

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE CABO DE HORNOS RECIBIERON CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250