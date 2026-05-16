COLEGIO PIERRE FAURE REALIZÓ LA QUINTA EDICIÓN DE LA “COPA BERNARDO VERA JARAQUEMADA”

El Colegio Pierre Faure desarrolló la quinta edición de la “Copa Bernardo Vera Jaraquemada”, campeonato de futsal organizado en homenaje al fundador del establecimiento y que este año formó parte de las actividades de aniversario por los 37 años de la institución educativa.

La competencia se realizó en dos jornadas disputadas en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas. La primera etapa se llevó a cabo el sábado 2 de mayo con la inauguración y los encuentros de fase grupal, mientras que las semifinales y finales se disputaron el sábado 9 de mayo. En esta edición participaron nueve establecimientos: Colegio Alemán, Colegio Charles Darwin, Colegio Cruz del Sur, Colegio Miguel de Cervantes, Colegio Punta Arenas, Escuela Manuel Bulnes, Instituto Sagrada Familia, Liceo Juan Bautista Contardi y el anfitrión Pierre Faure.

El torneo contempló las categorías Damas General, Varones 2012-2014 y Varones Enseñanza Media, dejando como ganadores al Colegio Pierre Faure en damas, Colegio Charles Darwin en varones media y Colegio Cruz del Sur en la serie 2012-2014.

En la categoría Damas, el segundo lugar fue para el Liceo Juan Bautista Contardi y el tercero para el Instituto Sagrada Familia. En Varones Media, el Colegio Alemán obtuvo el segundo puesto y el Colegio Miguel de Cervantes el tercero. Mientras que en Varones 2012-2014, el Colegio Pierre Faure alcanzó el segundo lugar y el Colegio Charles Darwin completó el podio.

Desde la organización destacaron el ambiente de compañerismo, la participación de las delegaciones escolares y el desarrollo de jornadas marcadas por el juego limpio y la integración deportiva entre establecimientos educacionales de la comuna.

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