CRIMEN EN COLEGIO DE CALAMA REABRE CRISIS: 8 DE CADA 10 PERSONAS PERCIBEN VIOLENCIA ESCOLAR EN CHILE

La muerte de una inspectora al interior de un establecimiento educacional en Calama, ocurrida el pasado 27 de marzo, reactivó el debate sobre la seguridad en las comunidades escolares. El hecho, protagonizado por un estudiante de 18 años, dejó además a otras cuatro personas heridas y generó conmoción a nivel nacional.

En este contexto, un estudio del Observatorio Social de la Universidad del Alba evidenció que el 78,9% de las personas considera que la violencia entre estudiantes es frecuente o muy frecuente. La investigación, aplicada a 1.000 personas en 70 comunas del país, identificó como principales manifestaciones la violencia psicológica, física y el ciberacoso.

Otro de los datos relevantes es que solo un 36,6% de los encuestados percibe a los colegios como espacios seguros para niños y adolescentes, lo que refleja una pérdida de confianza en el rol protector del sistema educativo. Además, un 52% calificó la violencia juvenil como un problema “muy preocupante”, asociándola a factores como el entorno familiar, consumo de sustancias y redes sociales.

El académico Marcelo Estrella señaló que la violencia escolar ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema estructural, vinculado a dinámicas sociales más amplias. En esa línea, advirtió que la percepción de inseguridad en los colegios constituye una señal de alerta para el sistema educativo.

Tras el caso, se han planteado medidas como la instalación de detectores de metales y el refuerzo de la seguridad en establecimientos. Sin embargo, el estudio indica que la ciudadanía prioriza acciones preventivas por sobre las punitivas, como la participación activa de apoderados, mayor apoyo a docentes y la incorporación de orientación psicológica.

El análisis concluye que la violencia escolar es percibida como parte de un fenómeno social complejo, que requiere respuestas integrales desde el Estado, las familias y las comunidades educativas.

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