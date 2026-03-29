Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

29 de marzo de 2026

CRIMEN EN COLEGIO DE CALAMA REABRE CRISIS: 8 DE CADA 10 PERSONAS PERCIBEN VIOLENCIA ESCOLAR EN CHILE

​Un estudio reveló que solo un 36,6% considera que los establecimientos educacionales son espacios seguros, en medio del impacto por el reciente homicidio de una inspectora.

Crimen escolar

La muerte de una inspectora al interior de un establecimiento educacional en Calama, ocurrida el pasado 27 de marzo, reactivó el debate sobre la seguridad en las comunidades escolares. El hecho, protagonizado por un estudiante de 18 años, dejó además a otras cuatro personas heridas y generó conmoción a nivel nacional.

En este contexto, un estudio del Observatorio Social de la Universidad del Alba evidenció que el 78,9% de las personas considera que la violencia entre estudiantes es frecuente o muy frecuente. La investigación, aplicada a 1.000 personas en 70 comunas del país, identificó como principales manifestaciones la violencia psicológica, física y el ciberacoso.

Otro de los datos relevantes es que solo un 36,6% de los encuestados percibe a los colegios como espacios seguros para niños y adolescentes, lo que refleja una pérdida de confianza en el rol protector del sistema educativo. Además, un 52% calificó la violencia juvenil como un problema “muy preocupante”, asociándola a factores como el entorno familiar, consumo de sustancias y redes sociales.

El académico Marcelo Estrella señaló que la violencia escolar ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema estructural, vinculado a dinámicas sociales más amplias. En esa línea, advirtió que la percepción de inseguridad en los colegios constituye una señal de alerta para el sistema educativo.

Tras el caso, se han planteado medidas como la instalación de detectores de metales y el refuerzo de la seguridad en establecimientos. Sin embargo, el estudio indica que la ciudadanía prioriza acciones preventivas por sobre las punitivas, como la participación activa de apoderados, mayor apoyo a docentes y la incorporación de orientación psicológica.

El análisis concluye que la violencia escolar es percibida como parte de un fenómeno social complejo, que requiere respuestas integrales desde el Estado, las familias y las comunidades educativas.


violencia escolar

COLEGIO DE PROFESORES ADVIERTE QUE LA VIOLENCIA ESCOLAR ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL SISTEMA TRAS MUERTE DE INSPECTORA EN CALAMA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONMEMORAN 442 AÑOS DE LA CIUDAD REY DON FELIPE EN HISTÓRICO SITIO DE PUERTO DEL HAMBRE

Leer Más

​Autoridades, delegaciones y comunidad participaron en una ceremonia marcada por la reflexión histórica en uno de los hitos fundacionales del territorio magallánico.

​Autoridades, delegaciones y comunidad participaron en una ceremonia marcada por la reflexión histórica en uno de los hitos fundacionales del territorio magallánico.

rey don felipe
nuestrospodcast
Crimen escolar

CRIMEN EN COLEGIO DE CALAMA REABRE CRISIS: 8 DE CADA 10 PERSONAS PERCIBEN VIOLENCIA ESCOLAR EN CHILE

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Crimen escolar

CRIMEN EN COLEGIO DE CALAMA REABRE CRISIS: 8 DE CADA 10 PERSONAS PERCIBEN VIOLENCIA ESCOLAR EN CHILE

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
PIKSELFLAKES

ARTISTA LOCAL Y PROYECTO DIGITAL BUSCAN VISIBILIZAR PROPUESTAS CREATIVAS NACIDAS EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
leypesca

GOBIERNO CONFIRMA QUE RETIRARÁ DEL CONGRESO LA NUEVA LEY DE PESCA, IMPULSADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE GABRIEL BORIC