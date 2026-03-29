COLEGIO DE PROFESORES ADVIERTE QUE LA VIOLENCIA ESCOLAR ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL SISTEMA TRAS MUERTE DE INSPECTORA EN CALAMA

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile manifestó su profundo pesar tras el fallecimiento de una inspectora en el Instituto Lezaeta de Calama, en la Región de Antofagasta, luego de un ataque protagonizado por un alumno. El hecho generó una fuerte reacción del gremio, que reiteró sus advertencias sobre el aumento de la violencia en las comunidades educativas.

El presidente nacional del gremio, Mario Aguilar Arévalo, calificó el caso como “un hecho dramático, terrible, horroroso”, subrayando que nunca se debió llegar a una situación en que una profesional de la educación pierda la vida en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, expresó condolencias a la familia de la víctima, a sus cercanos y a la comunidad escolar afectada.

Aguilar sostuvo que este tipo de hechos ya habían sido advertidos por el gremio, señalando que la violencia escolar ha ido en aumento. “Dijimos más de una vez que podría llegar un hecho dramático, terrible. Que podríamos llegar a tener muertes en los colegios, porque la violencia está escalando”, afirmó.

El dirigente también cuestionó la falta de avances en medidas estructurales, indicando que programas de salud mental anunciados anteriormente no se concretaron y que la ley de Convivencia Escolar aún no ha sido publicada en el Diario Oficial. En ese sentido, recalcó que la violencia en los establecimientos educacionales “no se ha tomado con la debida gravedad que tiene”.

Finalmente, el líder gremial hizo un llamado a las autoridades, a las familias y a la sociedad en su conjunto a enfrentar esta problemática. “No podemos seguir normalizando la violencia. Los colegios deben ser espacios seguros, donde las familias tengan la certeza de que sus hijos e hijas estarán protegidos”, concluyó.

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