HYST REALIZA EXITOSO SEGUNDO EVENTO INTERNACIONAL “NETWORKING MAGALLANES 2026” EN SÃO PAULO

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) realizó exitosamente su segundo evento internacional “Networking Magallanes 2026”, instancia desarrollada en la ciudad de São Paulo, Brasil, con el objetivo de continuar fortaleciendo la promoción turística de la Región de Magallanes y la Patagonia Chilena en mercados estratégicos internacionales.



La actividad contó con la participación de empresas regionales vinculadas al turismo y servicios, quienes, junto a SERNATUR y mediante el trabajo desarrollado a través de las campañas cooperadas, hicieron posible este importante encuentro comercial y de promoción turística, que reunió a más de 40 empresas y tour operadores brasileños interesados en el destino Patagonia y Torres del Paine.



Las empresas participantes fueron:



Kipaventure Patagonie

Hotel Las Torres

Hotel Lago Grey

Aerovías DAP

Estancia Cerro Guido

NOI Indigo Patagonia

Hoteles Australis

Hotel del Paine

Tierra de Ovejeros

Weskar Lodge

EcoCamp Patagonia

Hotel Río Serrano

Hotel Auralta Patagonia

Patagonia Planet

Antártica21

Hotel Remota Patagonia

Runner Patagonia



Desde HYST se destacó además la participación y apoyo de ProChile, institución con la cual se desarrollan diversas acciones y gestiones orientadas al fortalecimiento y posicionamiento internacional del turismo de Magallanes, permitiendo concretar reuniones estratégicas que favorecen el desarrollo y crecimiento del sector turístico regional.



Al respecto, Sara Adema Yusta, gerente de HYST, señaló que: “Este tipo de encuentros son fundamentales para continuar posicionando a Magallanes y Torres del Paine en mercados internacionales estratégicos como Brasil. Estamos muy satisfechos con la convocatoria y el interés demostrado por los operadores brasileños, ya que esto permite generar nuevas oportunidades para nuestras empresas regionales y seguir fortaleciendo el trabajo colaborativo público-privado que impulsa el desarrollo turístico de nuestra región”.



Asimismo, agregó que “la articulación con instituciones como SERNATUR y ProChile ha sido clave para concretar estas acciones de promoción internacional, las cuales permiten visibilizar la oferta turística de Magallanes y abrir espacios de vinculación comercial que benefician directamente al destino y a sus empresas”.



Este tipo de iniciativas buscan continuar consolidando la presencia de Magallanes en mercados internacionales prioritarios, fortaleciendo la articulación público-privada y generando nuevas oportunidades comerciales para las empresas regionales y el destino Torres del Paine.

