MUNICIPIO INICIA ENTREGA DE INVITACIONES PARA CONCIERTO DEL MES DEL MAR

La Municipalidad de Punta Arenas informó el inicio del retiro de invitaciones para el tradicional Concierto del Mes del Mar, actividad gratuita que se realizará este jueves 14 de mayo, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal José Bohr.



La presentación contará con la participación de la Orquesta de la Universidad de Magallanes, el coro Arte Vocal y la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval; en una gala musical preparada especialmente para la conmemoración.



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta actividad forma parte de la Cartelera Cultural 2026 impulsada por el municipio. "Continuamos con nuestra agenda cultural y queremos invitar a toda la comunidad a este concierto del Mes del Mar, donde tendremos a la orquesta de la UMAG, el coro Arte Vocal y la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval, con grandes músicos que han preparado un lindo espectáculo para nuestra ciudad", señaló.



La autoridad comunal recordó que las invitaciones son gratuitas y podrán retirarse desde este martes 12 de mayo, a partir de las 15:00 horas, en Unimarc sur y en la boletería del Teatro Municipal. En tanto, el miércoles 13 de mayo la entrega continuará únicamente en el Teatro Municipal, también desde las 15:00 horas.



Por su parte, la encargada de Cultura del municipio, Maribel Valle, explicó que el repertorio contemplará música sinfónica y una programación especialmente preparada para la ocasión. "El concierto tendrá una duración aproximada de una hora y finalizará con la Obertura 1812, una pieza muy potente. El coro Arte Vocal será dirigido por Manuel Rodríguez y la dirección general estará a cargo de Manuel Troncoso", detalló.



Asimismo, Valle adelantó parte de las próximas actividades culturales programadas por el municipio, entre ellas la obra "Divorciados 2.0", el próximo 23 de mayo; el Día Nacional del Patrimonio, durante la mañana del 30 de mayo; y esa misma tarde, la presentación del Trío Croata Kamov; además de futuras actividades junto al Ballet Juvenil del Teatro Municipal de Santiago.



Desde la administración comunal reiteraron el llamado a retirar oportunamente las invitaciones y asistir con puntualidad a esta nueva actividad cultural gratuita y abierta a toda la comunidad.

