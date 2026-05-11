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11 de mayo de 2026

DIPUTADA JAVIERA MORALES PONE EN DUDA EFECTOS DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL EN EL EMPLEO Y EL BOLSILLO DE LAS FAMILIAS

Buenos días región.

diputadamorales

Durante la mañana de este lunes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la diputada por Magallanes Javiera Morales Alvarado abordó el proyecto de ley del plan de reconstrucción nacional y manifestó su preocupación por el impacto del alza del costo de la vida en las familias chilenas.

La parlamentaria señaló que actualmente existe una fuerte inquietud ciudadana frente a la situación económica del país. “La gente esta preocupadísima por el costo de la vida como llegar a fin de mes, el viernes nos levantamos con un IPC del 1,3% en abril y se empieza a acumular una inflación cerca al 4%”, afirmó.

En esa línea, Javiera Morales sostuvo que durante la administración anterior se realizaron esfuerzos para contener la inflación, aunque advirtió que hoy sus efectos ya son visibles en la vida cotidiana. “Se empieza a ver en los gastos del día a día”, indicó, agregando que “la gente quiere saber hoy día como vamos a enfrentar esto”.

Asimismo, criticó la postura del Ejecutivo respecto al financiamiento estatal y las medidas adoptadas para enfrentar el incremento de precios. “El gobierno indica que nosotros pagamos las cuentas para que el estado no gaste, si valoro que esta semana el gobierno haya ocupado el mepco pero el daño ya esta hecho”, expresó.

La diputada también cuestionó el contenido del proyecto de ley de reconstrucción nacional, asegurando que no contempla medidas directas de apoyo para las familias. “Como esta ley va a ayudar a las familias chilenas? yo no veo ninguna medida para colaborar con las familias chilenas para combatir el alza del costo de la vida”, afirmó.

En relación con los aspectos tributarios de la iniciativa, Morales señaló que el proyecto apunta principalmente a beneficiar a grandes compañías. “El proyecto de ley lo que hace es bajar el impuesto a las grandes empresas de un 27 a un 23% es para las grandes empresas no es para las pymes”, sostuvo.

Finalmente, la parlamentaria puso en duda que las medidas propuestas puedan traducirse rápidamente en crecimiento económico o generación de empleo. “Creer que va a generar crecimiento inmediato eso no es cierto” y añadió que “establece un crédito o un impulso al empleo, el propio ministro lo ha dicho ese mecanismo no asegura la creación de empleos”.



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