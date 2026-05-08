MINVU INFORMA APERTURA DEL PRIMER LLAMADO 2026 AL SUBSIDIO PARA SECTORES MEDIOS DS1

El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes informó la apertura del Primer Llamado Nacional 2026 del subsidio para Sectores Medios DS1, beneficio destinado a familias con capacidad de ahorro que buscan adquirir una vivienda o construir en sitio propio o densificación predial.

El proceso de postulación se desarrollará entre el 16 y el 30 de junio de 2026 y se realizará principalmente de manera digital, en el sitio web Minvu.gob.cl, mediante distintas modalidades habilitadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para facilitar el proceso.

El director (s) de SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, destacó que este llamado busca hacer más fácil el acceso de las familias al subsidio habitacional, simplificando parte importante del proceso de postulación que deben cursar.

"Queremos que las personas puedan informarse anticipadamente y preparar su postulación de manera adecuada. Este proceso contempla distintas alternativas digitales que permiten facilitar el acceso y disminuir la necesidad de atención presencial, sin embargo, en caso de requerirlo, pueden acudir a nuestras oficinas para recibir orientación", señaló la autoridad.

Modalidades de postulación

El llamado contempla tres vías de acceso. La primera corresponde a la postulación automática, dirigida a personas no seleccionadas en el segundo llamado DS1 de 2025 en las modalidades de adquisición de vivienda y construcción en sitio propio. En estos casos, las familias recibirán una propuesta de postulación que podrán aceptar o rechazar a través de la plataforma MINVU Conecta (www.minvuconecta.cl).

La segunda modalidad corresponde a la postulación en línea, destinada a nuevos postulantes o personas que no hayan aceptado la propuesta automática y que no requieran adjuntar documentación especial.

En tanto, la tercera alternativa considera el ingreso mediante formulario de Atención Ciudadana, dirigida a casos que requieran acreditar situaciones especiales o presentar antecedentes adicionales, como postulaciones de personas voluntarias de Bomberos o quienes lo hagan por primera vez a construcción en sitio propio o densificación predial.

"Es importante que las familias revisen con tiempo los requisitos y las fechas de cada modalidad. Además, quienes postulen digitalmente deben contar con ClaveÚnica vigente, ya que será necesaria para realizar el trámite", agregó Omar González Asenjo.

Requisitos

Entre los principales requisitos del proceso se considera acreditar el ahorro mínimo exigido según el tramo y modalidad de postulación. Para este llamado, el ahorro deberá estar depositado como saldo disponible al 29 de mayo de 2026.

En adquisición de viviendas, el ahorro mínimo requerido será de 30 UF para Tramo 1, 40 UF para Tramo 2 y 80 UF para Tramo 3. En construcción en sitio propio o densificación predial, el ahorro exigido será de 30 UF para Tramo 2 y 50 UF para Tramo 3.

Asimismo, las cuentas de ahorro deberán tener una antigüedad mínima de 12 meses, por lo que la fecha máxima de apertura corresponde al 30 de mayo de 2025. "La cuenta es la que debe tener la antigüedad, no el ahorro. Si bien es ideal que las personas pueden juntar el dinero de forma regular, aquellas que recién se enteraron y cumplen los requisitos, podrían poner el ahorro de una vez y participar", aclaró el titular del SERVIU.

Respecto de la calificación socioeconómica, el llamado establece que las familias del Tramo 1 podrán pertenecer hasta el 60% de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares; en el caso del Tramo 2, hasta el 80%; mientras que personas mayores que postulen en Tramo 1 y Tramo 2 podrán pertenecer hasta el 90%.

Para el Tramo 3, las personas deberán contar con Registro Social de Hogares y, en caso de superar el 90%, deberán cumplir con los límites de renta establecidos para el proceso.

El director (s) de SERVIU Magallanes reiteró el llamado a utilizar los canales oficiales para informarse sobre el proceso. "Hacemos un llamado a las personas interesadas a revisar la información disponible en los canales oficiales del Minvu y SERVIU, para evitar desinformación y resolver oportunamente cualquier duda respecto del proceso de postulación", concluyó.

Las fechas, requisitos y detalles del llamado estarán disponibles en el sitio web www.minvu.gob.cl y en las plataformas oficiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.