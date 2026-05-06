MAGALLANES: HOY CULMINA PROCESO CLAVE PARA ELEGIR CONSEJEROS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el vocero de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, abordó diversos temas de interés regional, destacando el avance del proceso de vacunación, instancias de coordinación política y nuevas convocatorias dirigidas a organizaciones sociales.

En materia sanitaria, la autoridad subrayó que la región continúa mostrando un alto nivel de avance en la campaña de vacunación, con especial énfasis en trabajadores del rubro de la construcción. En este contexto, se reforzó el llamado a la población a inocularse de manera oportuna, considerando el aumento progresivo en la circulación de virus respiratorios propio de la temporada invernal.

En otro ámbito, Roa Alegría se refirió a la reciente reunión sostenida entre la Seremi de Gobierno y el senador Alejandro Kusanović, instancia que permitió fortalecer la coordinación en torno a desafíos regionales. El encuentro tuvo como objetivo avanzar en iniciativas que contribuyan al desarrollo de Magallanes, mediante un trabajo conjunto que beneficie directamente a la ciudadanía.

Finalmente, el vocero destacó la invitación dirigida a las organizaciones sociales de la región para postular a sus representantes como consejeros del Fondo de Fortalecimiento. El proceso tiene como plazo límite el 6 de mayo y está orientado a aquellas organizaciones que cuenten con su directorio vigente en el Catastro de Organizaciones de Interés Público. Las personas interesadas deben completar su inscripción a través de la plataforma dispuesta para este proceso.

De esta manera, desde el Gobierno se reiteró el llamado tanto a la prevención en salud como a la participación activa de la comunidad organizada en instancias que buscan fortalecer el tejido social en Magallanes.





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