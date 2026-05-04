PUNTA ARENAS SE SUMA AL MES DEL MAR CON FERIAS, DESFILES Y ACTIVIDADES ABIERTAS A LA COMUNIDAD

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Teniente 1ero IM Sterzos Beros, Oficial Vocero de Actividades del Mes del Mar, informó a la ciudadanía sobre el calendario de iniciativas que se desarrollarán durante mayo en Punta Arenas, en el marco de esta conmemoración instaurada en 1974 para destacar la relevancia del Océano Pacífico, la biodiversidad marina y el patrimonio marítimo de Chile.

Dentro de las actividades programadas, se contempla la realización de una feria vocacional los días 6 y 7 de mayo en la Base Naval de Punta Arenas, ubicada en el sector Tres Puentes. A esto se suman muestras estáticas abiertas al público los días 15 y 16 de mayo en el mall, y el 22 y 23 de mayo en Zona Franca, instancias que permitirán a la comunidad conocer de cerca el quehacer institucional.

Asimismo, se llevará a cabo el tradicional desfile de homenaje en el histórico Barrio Prat, programado para los días 8 y 9 de mayo, una actividad que año a año convoca a vecinos y autoridades. En tanto, el 11 de mayo se realizará el cierre de la campaña de la Comisión Antártica a bordo del rompehielos Almirante Viel.

La agenda también considera un concierto de la Banda de la Armada los días 14 y 15 de mayo en el Teatro Municipal, ofreciendo un espacio cultural para la comunidad.

El cierre de las celebraciones estará marcado por la corrida del Mes del Mar, fijada para el 31 de mayo a las 15:00 horas en el sector costanera, a la altura de las letras de Punta Arenas. La actividad ya cuenta con 1.150 inscritos, completando la totalidad de los cupos disponibles. La entrega de kits para los participantes se realizará el 30 de mayo en el mall.

De esta manera, la Armada busca acercar a la ciudadanía a las tradiciones marítimas y reforzar el vínculo con el mar a través de diversas actividades culturales, deportivas y educativas durante todo el mes.





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