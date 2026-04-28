LA ARMADA DE CHILE Y LA ARMADA ARGENTINA EVALÚAN LOS RESULTADOS DE LA XXVIII PATRULLA ANTÁRTICA NAVAL COMBINADA

Noticias
Relacionadas
El Seremi Rodolfo Guajardo Barría recorrió junto a la comisión receptora del Serviu Regional el proyecto habitacional Pioneros, ya finalizado, para luego sostener una reunión de trabajo con la Alcaldesa Karina Fernández Marin. Además, constató el 94 por ciento de avance en la pavimentación de 1.338 metros lineales de calzadas y aceras.
El Seremi Rodolfo Guajardo Barría recorrió junto a la comisión receptora del Serviu Regional el proyecto habitacional Pioneros, ya finalizado, para luego sostener una reunión de trabajo con la Alcaldesa Karina Fernández Marin. Además, constató el 94 por ciento de avance en la pavimentación de 1.338 metros lineales de calzadas y aceras.