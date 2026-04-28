LA ARMADA DE CHILE Y LA ARMADA ARGENTINA EVALÚAN LOS RESULTADOS DE LA XXVIII PATRULLA ANTÁRTICA NAVAL COMBINADA

Representantes de la Armada de Chile y la Armada Argentina se reunieron en la ciudad de Ushuaia para evaluar los resultados de la XXVIII Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) desarrollada entre 15 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 en aguas del continente blanco.

La reunión de crítica final de la XXVIII PANC fue presidida por el comandante del Área Naval Austral de la Armada Argentina, contraalmirante Guillermo Alberto Prada, y el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, contraalmirante Juan Soto.

Según la Armada de Chile, en el período de operaciones la institución desplegó al remolcador ATF-60 Lientur para contribuir a la seguridad en las rutas marítimas al sur del Paso Drake. El ATF-60 Lientur cumplió funciones como buque de servicio, operando de manera alternada con unidades de la Armada de Argentina; mientras que el OPV-83 Marinero Fuentealba proporcionó apoyos logísticos desde Punta Arenas.

Ambas unidades de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile desarrollaron sus respectivos periodos de patrulla, manteniéndose posicionadas para responder de forma oportuna ante eventuales emergencias en una de las zonas más exigentes para la navegación a nivel mundial.

Fuente: infodefensa.com