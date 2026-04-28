Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336if
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de abril de 2026

LA ARMADA DE CHILE Y LA ARMADA ARGENTINA EVALÚAN LOS RESULTADOS DE LA XXVIII PATRULLA ANTÁRTICA NAVAL COMBINADA

​Chile desplegó al remolcador ATF-60 Lientur para responder de forma oportuna ante eventuales emergencias en las aguas antárticas

EL ATF Lientur, parte del trimonio antártico Chileno y que con su fuerza es clave en Antártica (1)

Representantes de la Armada de Chile y la Armada Argentina se reunieron en la ciudad de Ushuaia para evaluar los resultados de la XXVIII Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) desarrollada entre 15 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 en aguas del continente blanco.

La reunión de crítica final de la XXVIII PANC fue presidida por el comandante del Área Naval Austral de la Armada Argentina, contraalmirante Guillermo Alberto Prada, y el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, contraalmirante Juan Soto.

Según la Armada de Chile, en el período de operaciones la institución desplegó al remolcador ATF-60 Lientur para contribuir a la seguridad en las rutas marítimas al sur del Paso Drake. El ATF-60 Lientur cumplió funciones como buque de servicio, operando de manera alternada con unidades de la Armada de Argentina; mientras que el OPV-83 Marinero Fuentealba proporcionó apoyos logísticos desde Punta Arenas.

Ambas unidades de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile desarrollaron sus respectivos periodos de patrulla, manteniéndose posicionadas para responder de forma oportuna ante eventuales emergencias en una de las zonas más exigentes para la navegación a nivel mundial.

Fuente: infodefensa.com

attf66

EL ATG-66 GALVARINO DE LA ARMADA DE CHILE REGRESA A TALCAHUANO TRAS EFECTUAR CINCO VIAJES A LA ANTÁRTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

SEREMI MINVU VERIFICÓ AVANCE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN CERRO SOMBRERO

Leer Más

El Seremi Rodolfo Guajardo Barría recorrió junto a la comisión receptora del Serviu Regional el proyecto habitacional Pioneros, ya finalizado, para luego sostener una reunión de trabajo con la Alcaldesa Karina Fernández Marin. Además, constató el 94 por ciento de avance en la pavimentación de 1.338 metros lineales de calzadas y aceras.

El Seremi Rodolfo Guajardo Barría recorrió junto a la comisión receptora del Serviu Regional el proyecto habitacional Pioneros, ya finalizado, para luego sostener una reunión de trabajo con la Alcaldesa Karina Fernández Marin. Además, constató el 94 por ciento de avance en la pavimentación de 1.338 metros lineales de calzadas y aceras.

visita sombrero abril 6
nuestrospodcast
EL ATF Lientur, parte del trimonio antártico Chileno y que con su fuerza es clave en Antártica (1)

LA ARMADA DE CHILE Y LA ARMADA ARGENTINA EVALÚAN LOS RESULTADOS DE LA XXVIII PATRULLA ANTÁRTICA NAVAL COMBINADA

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
EL ATF Lientur, parte del trimonio antártico Chileno y que con su fuerza es clave en Antártica (1)

LA ARMADA DE CHILE Y LA ARMADA ARGENTINA EVALÚAN LOS RESULTADOS DE LA XXVIII PATRULLA ANTÁRTICA NAVAL COMBINADA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336if
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
visita sombrero abril 6

SEREMI MINVU VERIFICÓ AVANCE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN CERRO SOMBRERO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
GASCO AUTORIDADES

GASCO MAGALLANES ABORDA DESAFÍOS ENERGÉTICOS CON NUEVAS AUTORIDADES REGIONALES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA