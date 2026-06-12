ESTE VIERNES FORESTÍN CUMPLE MEDIO SIGLO DE VIDA

Por tal motivo, se realizarán actividades en Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams con encuentros y jornadas dirigidas hacia la comunidad.

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En Punta Arenas, desde muy temprano, Forestín recorrerá diversos puntos de la ciudad, visitando jardines infantiles, autoridades, matinales de televisión, deteniéndose al mediodía en la Plaza Muñoz Gamero para entregar 50 plantas nativas que simbolizan su medio siglo de existencia. A las 15 horas, se realizará una celebración oficial en el hall del edificio del Agro con torta de cumpleaños y la presencia de funcionarios y funcionarias de CONAF y otros servicios. Y durante la jornada se exhibirá una exposición de ilustraciones sobre Forestín realizada por Carlos Cárcamo Luna.





En Puerto Natales, la oficina provincial de CONAF en Última Esperanza realizará actividades de cuentacuentos en la Escuela Baudilla Avendaño con alumnos de 5to básico y, durante la tarde, una plantación simbólica en la Residencia San Juan Diego, mientras que en Puerto Williams, Forestín asistirá a Radio Navarino para dar a conocer la importancia de su aniversario.

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Creación de Forestín





Forestín fue creado a fines de los setenta por la ingeniera forestal Gabriela Omegna, quien se inspiró en el Oso Fumarola de Estados Unidos. De esa idea nació Forestín, quien en principio fue creado específicamente para prevenir los incendios forestales. Sin embargo, con el correr del tiempo, representa todo lo que significa el cuidado y respeto por nuestra naturaleza, siendo reconocido como uno de los personajes centrales de la protección del medio ambiente en nuestro país.





Por eso, algunas veces lo podemos ver realizando acciones como guardaparques, fiscalizador o arborizando distintas partes del país.



Forestín representa a un coipo (Myocastor coypus), animal nativo del sur de Sudamérica y en Chile es posible encontrarlo entre las regiones de Coquimbo hasta Tierra del Fuego, pertenece a la familia de los roedores. Frecuenta ríos, pantanos y lagos. Tienes ojos y oídos pequeños. Está adaptado perfectamente a los ambientes acuáticos, es vegetariano y con la ayuda de sus grandes incisivos (dientes) se alimenta de algas que encuentra al fondo del agua. Cuando se siente seguro, se puede encontrar a la orilla de estos ambientes.