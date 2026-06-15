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15 de junio de 2026

FORESTÍN CELEBRÓ SU MEDIO SIGLO DE VIDA

En Magallanes

Forestín con equipo oficina regional cumpleaños 50

En distintos puntos del país y la región, Forestín, el coipo símbolo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), celebró el pasado viernes 12 de junio sus 50 años de vida, por lo que se realizaron diversas actividades en Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams.

En Punta Arenas, la celebración se inició temprano la mañana del viernes con una visita a la escuela de Lenguaje Iaren Tajl, dónde los niños cantaron el primer cumpleaños feliz al corpóreo más popular de Chile, siendo privilegiados, posteriormente, con el segundo encuentro los alumnos del centro educativo "Conectarte"

Desde allí, Forestín junto al director regional de CONAF, John Revello, estuvieron presentes en matinales televisivos donde repasaron su vida, evolución y, además, aprovechar de entregar mensajes preventivos para cuidar los bosques de incendios forestales y otras amenazas, continuando el recorrido hasta el tradicional Kiosko Roca, donde las personas presentes y el personal se entusiasmaron con la visita de Forestín, incorporando sus propios corpóreos a la celebración.

Cerrándose el tour matinal cumpleañero al mediodía, en la Plaza Muñoz Gamero, donde el equipo del Departamento de Bosques y Cambio Climático de CONAF entregó 50 arbolitos- simbolizando la edad de Forestín- a la comunidad que transitaba por el sector.

A primera hora de la tarde, en el Hall del edificio del Ministerio de Agricultura se realizó la celebración oficial de este medio siglo de Forestín,  con todos los funcionarios y funcionarias de CONAF además de otros servicios pertenecientes al mundo del Agro, ocasión en que se exhibió, además, una exposición de ilustraciones sobre Forestín en acuarela, obra a cargo del artista visual Carlos Cárcamo Canales, quién durante la década del 70 se incorporó a CONAF para trabajar en el área de parques nacionales e incendios forestales.

Tras finalizar la jornada en el edificio del Agro, Forestín junto al director regional de la institución, se trasladó hasta la Delegación Presidencial Regional para recibir el saludo de la Delegada, Ericka Farías, y seremis de las distintas carteras.

Celebración en provincias

En la provincia de Última Esperanza, la oficina provincial de CONAF realizó dos actividades para celebrar la fecha. La primera, una jornada con estudiantes de la Escuela Baudilia Avendaño y, durante la tarde, con la residencia Juan Diego donde se realizó una jornada de cuenta cuentos y plantación de ñirres en el entorno de la residencia.

Mientras que en la provincia Antártica Chilena, Forestín estuvo presente en la Radio Navarino de Puerto Williams junto a la asistente en prevención de CONAF en Cabo de Hornos, Lorena Saa

Creación de Forestín

Forestín fue creado a fines de los setenta por la ingeniera forestal Gabriela Omegna, quien se inspiró en el Oso Fumarola de Estados Unidos. De esa idea nació Forestín, quien en principio fue creado específicamente para prevenir los incendios forestales. Sin embargo, con el correr del tiempo, representa todo lo que significa el cuidado y respeto por nuestra naturaleza, siendo reconocido como uno de los personajes centrales de la protección del medio ambiente en nuestro país. Por eso, algunas veces lo podemos ver realizando acciones como guardaparques, fiscalizador o arborizando distintas partes del país.

Forestín representa a un coipo (Myocastor coypus), animal nativo del sur de Sudamérica y en Chile es posible encontrarlo entre las regiones de Coquimbo hasta Tierra del Fuego, pertenece a la familia de los roedores. Frecuenta ríos, pantanos y lagos. Tienes ojos y oídos pequeños. Está adaptado perfectamente a los ambientes acuáticos, es vegetariano y con la ayuda de sus grandes incisivos (dientes) se alimenta de algas que encuentra al fondo del agua. Cuando se siente seguro, se puede encontrar a la orilla de estos ambientes.


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