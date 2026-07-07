LLUVIA ÁCIDA FESTEJA 25 AÑOS DE SU SELLO EOLO PRODUCCIONES CON PELÍCULA SOBRE PUNTA ARENAS

El pasado día sábado 04 de Julio el dúo electrónico magallánico LLUVIA ÁCIDA festejó en el espacio "Aike Lab" (Punta Arenas) los 25 Años de su sello EOLO Producciones, realizando una improvisación sobre imágenes. En este caso, sobre fotografías y videos que muestran diversos aspectos de la ciudad en la que viven y han desarrollado su arte, Punta Arenas. El resultado es un cortometraje de 30 minutos de duración llamado "LA CIUDAD DE LAS SOMBRAS LARGAS", cuya banda sonora fue creada y grabada completamente en vivo, que no fue recortada ni retocada y suena tal cual se ejecutó esa noche. Mediante el uso de sintetizadores, samplers y theremin Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf dibujan una musicalidad que oscila entre la abstracción ambiental y las melodías cristalinas. La mayor parte de sus imágenes son fotografías y videos captados por el integrante del dúo Rafael Cheuquelaf, que muestran distintos espacios de la ciudad austral y retratos de sus habitantes. Incluye imágenes del reciente evento "Patagonia Light Festival" y videos tomados con drone por Carlos Castro y Cristian Valle.





"LA CIUDAD DE LAS SOMBRAS LARGAS":









El ciclo de presentaciones en "Aike Lab" por los 25 Años de Eolo Producciones continuará durante el 2026, estando la próxima actuación a cargo del músico ambient GIO FOSCHINO programada para el sábado 8 de Agosto. Todo el catálogo de Eolo Producciones, que consta de 60 publicaciones, se encuentra disponible en https://eoloproducciones.bandcamp.com y en el canal de You Tube @eoloproducciones.

Para los músicos se trató de un ejercicio que los conecta con su entorno mediante el sonido y la imagen. "Durante 30 años hemos estado creando y recibiendo influencias del ambiente en que crecimos, el Barrio Croata, con sus metalúrgicas y talleres mecánicos. De alguna manera sus sonoridades pasaron a formar parte de nuestro inconsciente y nos siguen modelando como músicos electrónicos. Nosotros exploramos el contraste entre lo antiguo y lo nuevo, Para LLUVIA ÁCIDA la improvisación ha sido parte importante de su quehacer, ya sea acompañando imágenes de su archivo personal como a películas silentes como "Tierras Magallánicas", "Nanook el esquimal" y "El clérigo y la caracola". Lo han hecho en recintos como el Museo de Historia Natural "Río Seco" y el Espacio Comunitario "La Idea" (Punta Arenas), el Teatro Condell (Valparaíso), el ex Cine Arte Alameda y el Centro Cultural de España (Santiago).



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