7 de julio de 2026
LLUVIA ÁCIDA FESTEJA 25 AÑOS DE SU SELLO EOLO PRODUCCIONES CON PELÍCULA SOBRE PUNTA ARENAS
El ciclo de presentaciones en "Aike Lab" por los 25 Años de Eolo Producciones continuará durante el 2026, estando la próxima actuación a cargo del músico ambient GIO FOSCHINO programada para el sábado 8 de Agosto.
El pasado día sábado 04 de Julio el dúo electrónico magallánico LLUVIA ÁCIDA festejó en el espacio "Aike Lab" (Punta Arenas) los 25 Años de su sello EOLO Producciones, realizando una improvisación sobre imágenes. En este caso, sobre fotografías y videos que muestran diversos aspectos de la ciudad en la que viven y han desarrollado su arte, Punta Arenas. El resultado es un cortometraje de 30 minutos de duración llamado "LA CIUDAD DE LAS SOMBRAS LARGAS", cuya banda sonora fue creada y grabada completamente en vivo, que no fue recortada ni retocada y suena tal cual se ejecutó esa noche. Mediante el uso de sintetizadores, samplers y theremin Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf dibujan una musicalidad que oscila entre la abstracción ambiental y las melodías cristalinas. La mayor parte de sus imágenes son fotografías y videos captados por el integrante del dúo Rafael Cheuquelaf, que muestran distintos espacios de la ciudad austral y retratos de sus habitantes. Incluye imágenes del reciente evento "Patagonia Light Festival" y videos tomados con drone por Carlos Castro y Cristian Valle.
CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR QUE CIRCULABA DE FORMA TEMERARIA Y PORTABA 119 GRAMOS DE MARIHUANA EN PUNTA ARENAS
Durante un patrullaje preventivo realizado la noche de este martes, personal de la Sección Centauro de Carabineros de Punta Arenas detuvo a un conductor que circulaba de manera riesgosa por avenida Eduardo Frei Montalva y que mantenía marihuana al interior de su vehículo.
Durante un patrullaje preventivo realizado la noche de este martes, personal de la Sección Centauro de Carabineros de Punta Arenas detuvo a un conductor que circulaba de manera riesgosa por avenida Eduardo Frei Montalva y que mantenía marihuana al interior de su vehículo.