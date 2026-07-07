Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

7 de julio de 2026

LLUVIA ÁCIDA FESTEJA 25 AÑOS DE SU SELLO EOLO PRODUCCIONES CON PELÍCULA SOBRE PUNTA ARENAS

El ciclo de presentaciones en "Aike Lab" por los 25 Años de Eolo Producciones continuará durante el 2026, estando la próxima actuación a cargo del músico ambient GIO FOSCHINO programada para el sábado 8 de Agosto.

LLUVIA-ACIDA-86

El pasado día sábado 04 de Julio el dúo electrónico magallánico LLUVIA ÁCIDA festejó en el espacio "Aike Lab" (Punta Arenas) los 25 Años de su sello EOLO Producciones, realizando una improvisación sobre imágenes. En este caso, sobre fotografías y videos que muestran diversos aspectos de la ciudad en la que viven y han desarrollado su arte, Punta Arenas. El resultado es un cortometraje de 30 minutos de duración llamado "LA CIUDAD DE LAS SOMBRAS LARGAS", cuya banda sonora fue creada y grabada completamente en vivo, que no fue recortada ni retocada y suena tal cual se ejecutó esa noche. Mediante el uso de sintetizadores, samplers y theremin Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf dibujan una musicalidad que oscila entre la abstracción ambiental y las melodías cristalinas. La mayor parte de sus imágenes son fotografías y videos captados por el integrante del dúo Rafael Cheuquelaf, que muestran distintos espacios de la ciudad austral y retratos de sus habitantes. Incluye imágenes del reciente evento "Patagonia Light Festival" y videos tomados con drone por Carlos Castro y Cristian Valle.


"LA CIUDAD DE LAS SOMBRAS LARGAS":


El ciclo de presentaciones en "Aike Lab" por los 25 Años de Eolo Producciones continuará durante el 2026, estando la próxima actuación a cargo del músico ambient GIO FOSCHINO programada para el sábado 8 de Agosto. Todo el catálogo de Eolo Producciones, que consta de 60 publicaciones, se encuentra disponible en https://eoloproducciones.bandcamp.com y en el canal de You Tube @eoloproducciones.

Para los músicos se trató de un ejercicio que los conecta con su entorno mediante el sonido y la imagen. "Durante 30 años hemos estado creando y recibiendo influencias del ambiente en que crecimos, el Barrio Croata, con sus metalúrgicas y talleres mecánicos. De alguna manera sus sonoridades pasaron a formar parte de nuestro inconsciente y nos siguen modelando como músicos electrónicos. Nosotros exploramos el contraste entre lo antiguo y lo nuevo,  Para LLUVIA ÁCIDA la improvisación ha sido parte importante de su quehacer, ya sea acompañando imágenes de su archivo personal como a películas silentes como "Tierras Magallánicas", "Nanook el esquimal" y "El clérigo y la caracola". Lo han hecho en recintos como el Museo de Historia Natural "Río Seco" y el Espacio Comunitario "La Idea" (Punta Arenas), el Teatro Condell (Valparaíso), el ex Cine Arte Alameda y el Centro Cultural de España (Santiago).

detenido06072026drogas

CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR QUE CIRCULABA DE FORMA TEMERARIA Y PORTABA 119 GRAMOS DE MARIHUANA EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR QUE CIRCULABA DE FORMA TEMERARIA Y PORTABA 119 GRAMOS DE MARIHUANA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Durante un patrullaje preventivo realizado la noche de este martes, personal de la Sección Centauro de Carabineros de Punta Arenas detuvo a un conductor que circulaba de manera riesgosa por avenida Eduardo Frei Montalva y que mantenía marihuana al interior de su vehículo.

​Durante un patrullaje preventivo realizado la noche de este martes, personal de la Sección Centauro de Carabineros de Punta Arenas detuvo a un conductor que circulaba de manera riesgosa por avenida Eduardo Frei Montalva y que mantenía marihuana al interior de su vehículo.

detenido06072026drogas
nuestrospodcast
PUESTA EN MARCHA CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE (4)

NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE ADELANTA SU MARCHA BLANCA PARA ESTE MARTES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
LLUVIA-ACIDA-86

LLUVIA ÁCIDA FESTEJA 25 AÑOS DE SU SELLO EOLO PRODUCCIONES CON PELÍCULA SOBRE PUNTA ARENAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
feriamedieval

DEL 9 AL 12 DE JULIO: FERIA MEDIEVAL REGRESA CON ENTRADA LIBERADA Y UNA RENOVADA PROPUESTA CULTURAL EN LA ESCUELA CROACIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Abdominoplastia ICSA

RECONSTRUCCIÓN ABDOMINAL TRAS UNA BAJA DE PESO AUMENTA 281% EN INTERCLÍNICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250