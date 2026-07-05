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5 de julio de 2026

NETFLIX IMPLEMENTA CAMBIOS EN LOS PERFILES DE USUARIO: ¿CÓMO AFECTA A QUIENES COMPARTEN UNA CUENTA?

​La plataforma comenzó a aplicar en Chile una actualización que solicita a cada usuario adulto registrar un correo electrónico propio para autentificar su perfil dentro de una misma cuenta.

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Netflix comenzó a implementar en Chile una actualización en el manejo de los perfiles de usuario dentro de una misma cuenta. La medida establece que cada persona adulta asociada a una suscripción registre un correo electrónico propio para autentificar su acceso, reemplazando el sistema en que todos ingresaban con las credenciales del titular y luego seleccionaban su perfil.

Alejandro Reid, doctor en Comunicación y académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, explicó que el cambio modifica la forma en que se administran los perfiles al interior de una cuenta. "Hoy día, Netflix cambió la política, y lo que está haciendo es que está pidiéndole a cada uno de esos usuarios internos creados que ingresen un email para poder autentificarse en la cuenta", indicó.

Según el especialista, la actualización permitirá que cada usuario conserve de manera independiente sus preferencias, como idioma, subtítulos y recomendaciones de contenido. Sin embargo, advirtió que el proceso de ingreso podría requerir más pasos, ya que cada perfil contará con sus propios datos de acceso. "Esto está generando algunos dolores de cabeza en algunos usuarios, puesto que, efectivamente, es más complejo ingresar a Netflix", afirmó.

Reid agregó que durante julio también podría incorporarse un segundo factor de autentificación, mediante el envío de un código numérico al correo electrónico registrado para validar el acceso. A su juicio, esta medida entrega a la plataforma un mayor control sobre el uso de las cuentas y el consumo de contenidos, aunque implica una experiencia de acceso más compleja para parte de los usuarios.


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WHATSAPP INCORPORARÁ NOMBRES DE USUARIO PARA CHATEAR SIN COMPARTIR EL NÚMERO DE TELÉFONO

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