SERVICIO DE REINSERCIÓN JUVENIL REALIZA PRIMERA CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA CON COBERTURA NACIONAL Y RELEVA LOS DESAFÍOS PENDIENTES PARA CONSOLIDAR LA REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil realizó su primera Cuenta Pública Participativa con cobertura en las 16 regiones del país, instancia en la que la directora nacional, Rocío Faúndez García, presentó los resultados de la gestión institucional nacional. La actividad contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, además de autoridades del sector justicia, representantes de organismos internacionales, la academia y la sociedad civil.





El Servicio tiene a 6.734 jóvenes vigentes cumpliendo alguna medida o sanción al 30 de abril, un 11% más que el mismo corte en 2025. Casi el 80% de esta población cumple sus medidas en programas de medio libre ejecutados por organismos acreditados.

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Si bien la Cuenta Pública dio cuenta de avances relevantes —como la operación del Expediente Único de Ejecución en todo el país, el aumento de dotación desde 19 funcionarios en diciembre de 2023 a 2.884 en abril de 2026, y la ejecución del 98,7% del presupuesto vigente durante 2025—, la directora nacional puso especial énfasis en los desafíos que el Servicio asume de cara a los próximos años.





Cuatro ejes de trabajo para lo que viene





Avanzar hacia indicadores de resultado propios. Señaló que gran parte de los indicadores institucionales miden hoy procesos —supervisiones, programas activos, jóvenes vigentes— y que el desafío pendiente es contar con evidencia robusta sobre si los jóvenes que pasan por el Servicio reinciden menos o cambian sus trayectorias de vida. Para esto, el Servicio cuenta con una evaluación de impacto financiada por DIPRES y desarrollada por investigadores de la Universidad Católica y de la Universidad de Princeton, un estudio de reincidencia en actualización con la Universidad de Chile, y trabajos en curso con Fundación Paz Ciudadana, entre otras iniciativas.

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Por su parte, el ministro de Justicia y derechos Humanos, Fernando Rabat destacó "El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil ha dado pasos importantes en su proceso de consolidación, pero todavía quedan desafíos relevantes. Uno de ellos es la evaluación que deberá realizarse, a partir de enero de 2027, una vez transcurrido un año desde la implementación total de la nueva institucionalidad. Estoy seguro de que la experiencia y el compromiso de quienes forman parte de este Servicio serán fundamentales para ese proceso."





Infraestructura de los centros privativos de libertad. El Servicio reconoció haber heredado infraestructura con décadas de baja inversión, aunque durante el período se ejecutaron M$7.119 en 32 iniciativas —incluyendo la primera etapa del nuevo centro IP-IRC de Antofagasta— y existe un Plan Nacional de Infraestructura con 160 iniciativas hasta 2028 que aborda los principales desafíos heredados.

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"Cada uno de estos desafíos que asumimos como Servicio —mejores datos, mejor infraestructura, mejor gestión de la información— es, en el fondo, una forma concreta de invertir en la seguridad del país. No estamos hablando de tareas administrativas: estamos hablando de las condiciones que necesitamos para que la reinserción funcione, y cuando la reinserción funciona, el país entero es más seguro", afirmó la directora nacional Rocío Faúndez.





Consolidación del Expediente Único de Ejecución (EUE) como plataforma de reportabilidad interconectada. Aunque el sistema —que reemplazó al antiguo SENAINFO— ya opera a nivel nacional, el Servicio identificó brechas pendientes en calidad y oportunidad de la información, resguardo de datos, interoperabilidad y reportería.

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Participación ciudadana como mandato institucional, como un eje constitutivo del quehacer del Servicio, relevando los resultados de la primera consulta ciudadana nacional realizada en 2025, que recibió 1.464 respuestas desde las 16 regiones del país, un 21% de las cuales provino de adolescentes y jóvenes atendidos directamente por el Servicio. Asimismo, anunció la constitución del primer Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Servicio como mecanismo permanente de rendición de cuentas.

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En este marco, el Servicio recordó que, desde hoy, 1 de julio, y hasta el 15 de julio, la ciudadanía podrá revisar el informe de gestión 2026 y realizar sus aportes y observaciones a través del sitio web institucional. La versión final del informe, que incorporará los aportes recibidos durante este proceso de consulta, será publicada el 26 de agosto.

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"La reinserción social juvenil es inversión en seguridad. No son objetivos en tensión: son el mismo objetivo y responden a la misma urgencia país", señaló la directora nacional durante su intervención.