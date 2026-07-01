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1 de julio de 2026

PRESIDENTE REGIONAL DE ARCHI MAURO BRAVO POZO DESTACÓ EL ROL DE LA RADIO COMO FUENTE DE INFORMACIÓN CONFIABLE EN MAGALLANES

Buenos días región

archimagallanes

El presidente regional de ARCHI Magallanes, Mauro Bravo Pozo, afirmó que uno de los principales desafíos de la radiodifusión será fortalecer la coordinación con las autoridades para garantizar el funcionamiento de las emisoras durante situaciones de emergencia, además de seguir consolidando a la radio como el medio de comunicación más confiable para la ciudadanía.

Las declaraciones fueron realizadas la mañana de este martes durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Al comenzar la conversación, Bravo saludó el aniversario número 86 de Radio Polar y puso en valor el trabajo de quienes hacen posible el funcionamiento diario de una emisora.

"La familia de la radio... son quienes construyen la radio", señaló.

El dirigente recordó además su historia familiar ligada a la radiodifusión.

"Nosotros tenemos como familia una vinculación de toda la vida", comentó, recordando que tanto su padre como otros familiares desarrollaron gran parte de su trayectoria profesional en distintas emisoras.

Respecto del papel que desempeña la radio en la actualidad, sostuvo que su principal fortaleza continúa siendo la confianza de la ciudadanía.

"La radio es el medio de comunicación más creíble. Todas las encuestas lo han dicho. No es algo esporádico, es una constante", afirmó.

En materia de emergencias, planteó la necesidad de fortalecer la coordinación institucional para asegurar la continuidad de las comunicaciones cuando ocurran contingencias.

"Necesitamos coordinación. Necesitamos un trabajo con las autoridades, necesitamos que nos apoyen en la autonomía en caso de situaciones como el apagón que tuvimos de internet, en casos de apagones eléctricos", manifestó.

Asimismo, defendió el trabajo periodístico que realizan diariamente las emisoras, diferenciándolo de la información que circula en redes sociales.

"La información real es la que tiene una fuente, es la que ha sido verificada y la radio hace esa pega", sostuvo.

Agregó que la rapidez nunca debe estar por sobre la rigurosidad.

"Capaz que no seamos los primeros, pero la información que usted va a escuchar es la información que tiene una fuente y que es fidedigna", indicó.

Consultado por el recambio generacional en la industria, Bravo reconoció que muchos jóvenes optan por generar contenidos en plataformas digitales, aunque manifestó su confianza en que las nuevas generaciones volverán a valorar los medios tradicionales.

"Quiero creer que en algún momento mucha de esa gente va a entender que tiene que volver al medio tradicional, sumándole por supuesto la tecnología", expresó.

Finalmente, explicó que uno de los objetivos de su gestión al frente de ARCHI Magallanes será fortalecer tanto el trabajo gremial como el servicio que las radios prestan diariamente a la comunidad.

"Tenemos que continuar siendo un aporte para la comunidad... la radio históricamente ha estado ayudando a los clubes deportivos, cuando la cultura no tiene su espacio, sí está la radio; cuando algún vecino está en problemas, sí está la radio", afirmó.

Bravo concluyó señalando que la radiodifusión regional seguirá trabajando para mantener su cercanía con la ciudadanía y fortalecer el papel de las emisoras como un actor fundamental en la vida cotidiana de Magallanes.



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PRESIDENTA NACIONAL DE ARCHI VALORÓ EL APORTE HISTÓRICO DE LA RADIO Y LLAMÓ A PROTEGER SUS CONTENIDOS

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