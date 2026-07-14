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14 de julio de 2026

PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE ENAP RECORREN OPERACIONES EN TIERRA DEL FUEGO

La empresa está desarrollando monitoreos 3D en el sector de Arenal, al mismo tiempo que está presentando al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) proyectos de perforación y fractura hidráulica para la comuna de Primavera y los bloques Dorado-Riquelme y Manzano, con inversiones estimadas de US$ 648 millones.

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​ El presidente del Directorio de Enap, Cristián Muga, y el gerente general de la compañía, Julio Friedmann, realizaron este lunes un recorrido en el sector Arenal, Tierra del Fuego, en el marco de los nuevos proyectos de exploración que está desarrollando la estatal y que contemplan montos de inversión por US$ 648 millones.

En esa zona, Enap está ejecutando sondeos sísmicos 3D, una moderna técnica que reduce la incertidumbre en la búsqueda de nuevas reservas. En forma paralela, el 10 de junio, ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por US$ 96 millones para el desarrollo de perforación y fractura hidráulica en la comuna de Primavera. Además, en los próximos días presentará un segundo proyecto por US$ 552 millones para los bloques Dorado-Riquelme y Manzano.

“Enap cumple un rol estratégico para el suministro energético del país y en el caso de Magallanes, con estos proyectos consolidamos dicho rol y lo hacemos con innovación, cuidado ambiental y responsabilidad financiera. Proyectamos una compañía cada vez más eficiente, con capacidad de adaptación y que desarrolla oportunidades que fortalecen su sustentabilidad y generan mayor estabilidad para enfrentar los desafíos del futuro”, señaló Muga, quien realizó en Tierra del Fuego, a 80 años del descubrimiento del petróleo en ese lugar, la primera visita a una operación de Enap desde que fue nombrado presidente del Directorio de la estatal.

Friedmann destacó que “seguiremos trabajando para garantizar un suministro eficiente. Tenemos grandes desafíos y una ruta clara mandatada por nuestro Directorio: gestión eficiente de costos, cumplimiento ambiental, excelencia operacional y transparencia. Estas iniciativas en Magallanes, en las que planeamos invertir 648 millones de dólares, van precisamente en esa línea y de acuerdo a nuestro plan estratégico Enap 2040”.

Innovaciones

El levantamiento por monitoreo sísmico 3D que Enap está ejecutando en la zona de Arenal, consiste en la emisión -desde la superficie y por medio de camiones vibro-, de ondas de sonido que viajan a través de la corteza y son refractadas, permitiendo generar una imagen tridimensional de la configuración estructural del subsuelo. De esta manera, es posible obtener información con el fin de identificar zonas con potencial contenido de hidrocarburos.

En el caso de los ingresos de las DIA, adicional a la perforación tradicional o vertical, Enap buscará incursionar en la perforación horizontal, técnica que arroja buenos resultados en términos de producción y eficiencia a nivel internacional.

Este tipo de perforación marcará los primeros pasos de Enap en esta técnica, que conlleva un aprendizaje y la incorporación de nuevos conocimientos a las trabajadoras y trabajadores y a Magallanes. A nivel internacional, la perforación horizontal ha arrojado buenos resultados en términos de producción, eficiencia operativa y menor intervención superficial, ya que el tamaño de las locaciones es notoriamente más reducido en comparación al método tradicional.


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