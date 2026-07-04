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4 de julio de 2026

HYST, LATAM Y CORMAG IMPULSAN CAMPAÑA PARA PROMOCIONAR A MAGALLANES COMO DESTINO DE INVIERNO EN NORTEAMÉRICA

La iniciativa, con una inversión superior a los $270 millones, difundirá durante tres meses los atractivos turísticos de las cuatro provincias de la región a través de las plataformas de LATAM.

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La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG), el Gobierno Regional y LATAM Airlines pusieron en marcha una campaña de promoción turística que busca posicionar a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena como un destino de invierno en el mercado norteamericano. La iniciativa considera la difusión de los principales atractivos de las cuatro provincias de la región mediante los canales digitales y audiovisuales de la aerolínea.

La campaña comenzó el 24 de junio y estará vigente durante tres meses, utilizando plataformas como Meta, Google Programmatic, YouTube y los canales internos de LATAM para promocionar imágenes y contenidos audiovisuales de Magallanes, con el objetivo de incentivar la llegada de visitantes durante la temporada invernal.

La gerente de HYST, Sara Adema, destacó que la puesta en marcha de la campaña es el resultado de varios meses de trabajo conjunto. En tanto, la gerente general de CORMAG, Yenny Oyarzo, señaló que esta alianza entre el sector público y privado permite desarrollar iniciativas orientadas a fortalecer la competitividad turística de la región y ampliar su presencia en mercados estratégicos.

El proyecto contempla una inversión superior a los $270 millones, financiada en partes iguales por el Gobierno Regional, a través de CORMAG, y por HYST junto a LATAM Airlines. La iniciativa busca potenciar la actividad turística, hotelera y los servicios asociados durante la temporada de invierno en Magallanes.





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