UNIVERSIDAD DE CHILE PRESENTA DASHai, PLATAFORMA GRATUITA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE CÓDIGO ABIERTO

La Universidad de Chile presentó dashAI, una plataforma gratuita y de código abierto desarrollada por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que permite analizar datos, entrenar modelos de inteligencia artificial y realizar predicciones sin necesidad de saber programar.

La herramienta funciona directamente en el computador del usuario, por lo que los datos no necesitan ser enviados a la nube ni a servidores externos. Esta característica permite trabajar con información sensible manteniendo los datos de manera local. Entre sus funciones se encuentra la carga de planillas de Excel, revisión de calidad de datos, generación de gráficos y comparación de distintos modelos.

Durante una demostración, la plataforma fue utilizada con una base de datos ficticia para mostrar el proceso completo, desde la carga de un archivo hasta la generación de predicciones. dashAI también permite revisar qué variables fueron relevantes para los resultados obtenidos, entregando información sobre el funcionamiento de los modelos utilizados.

Actualmente, la plataforma cuenta con 76 modelos disponibles para trabajar con datos, imágenes y texto, incluyendo modelos generativos como Mistral y DeepSeek. Según la Universidad de Chile, dashAI registra más de 21 mil descargas a nivel global y ha sido desarrollada con la participación de académicos, estudiantes, centros de investigación y la empresa Unholster, con financiamiento de ANID a través del fondo Fondef IDeA.

El proyecto también ha involucrado a más de 20 tesistas y memoristas de la Universidad de Chile y contempla aplicaciones en ámbitos como educación, salud, empresas y centros de investigación. Su carácter de código abierto permite revisar, modificar y adaptar sus componentes, además de incorporar nuevos modelos y herramientas según las necesidades de sus usuarios.

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