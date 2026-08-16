Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

16 de agosto de 2026

UNIVERSIDAD DE CHILE PRESENTA DASHai, PLATAFORMA GRATUITA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE CÓDIGO ABIERTO

​La herramienta desarrollada por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas permite analizar datos, entrenar modelos y realizar predicciones sin conocimientos de programación, manteniendo la información almacenada en el computador del usuario.

DASHAI

La Universidad de Chile presentó dashAI, una plataforma gratuita y de código abierto desarrollada por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que permite analizar datos, entrenar modelos de inteligencia artificial y realizar predicciones sin necesidad de saber programar.

La herramienta funciona directamente en el computador del usuario, por lo que los datos no necesitan ser enviados a la nube ni a servidores externos. Esta característica permite trabajar con información sensible manteniendo los datos de manera local. Entre sus funciones se encuentra la carga de planillas de Excel, revisión de calidad de datos, generación de gráficos y comparación de distintos modelos.

Durante una demostración, la plataforma fue utilizada con una base de datos ficticia para mostrar el proceso completo, desde la carga de un archivo hasta la generación de predicciones. dashAI también permite revisar qué variables fueron relevantes para los resultados obtenidos, entregando información sobre el funcionamiento de los modelos utilizados.

Actualmente, la plataforma cuenta con 76 modelos disponibles para trabajar con datos, imágenes y texto, incluyendo modelos generativos como Mistral y DeepSeek. Según la Universidad de Chile, dashAI registra más de 21 mil descargas a nivel global y ha sido desarrollada con la participación de académicos, estudiantes, centros de investigación y la empresa Unholster, con financiamiento de ANID a través del fondo Fondef IDeA.

El proyecto también ha involucrado a más de 20 tesistas y memoristas de la Universidad de Chile y contempla aplicaciones en ámbitos como educación, salud, empresas y centros de investigación. Su carácter de código abierto permite revisar, modificar y adaptar sus componentes, además de incorporar nuevos modelos y herramientas según las necesidades de sus usuarios.


Caracoles-06

ESTUDIO U. DE CHILE REVELA CÓMO CARACOLES HABRÍAN LLEGADO A LA ANTÁRTICA SOBRE MACROALGAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

FISCALÍA ALERTA POR EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL EN MAGALLANES: HAY 46 INVESTIGACIONES VIGENTES

Leer Más

El fiscal regional Cristián Crisosto informó que las indagatorias involucran 64 delitos, mientras que entre 2023 y julio de 2026 se contabilizan 214 hechos que afectan a 77 víctimas únicas.

El fiscal regional Cristián Crisosto informó que las indagatorias involucran 64 delitos, mientras que entre 2023 y julio de 2026 se contabilizan 214 hechos que afectan a 77 víctimas únicas.

urv6Nb5HF
nuestrospodcast
DASHAI

UNIVERSIDAD DE CHILE PRESENTA DASHai, PLATAFORMA GRATUITA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE CÓDIGO ABIERTO

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
DASHAI

UNIVERSIDAD DE CHILE PRESENTA DASHai, PLATAFORMA GRATUITA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE CÓDIGO ABIERTO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Reunión con Centros de Estudiantes - TELARES

UMAG LANZARÁ PROYECTO "TELARES" CON INVERSIÓN SUPERIOR A $1.200 MILLONES PARA FORTALECER LAS CIENCIAS SOCIALES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
nataliaduco

NATALIA DUCO RENUNCIA COMO MINISTRA DEL DEPORTE: PRESIDENTE KAST ACEPTA SU SALIDA JUNTO A LA DEL SUBSECRETARIO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.