EXPO TURISMO 2026–2027 MARCA EL INICIO DE UNA NUEVA TEMPORADA TURÍSTICA EN PORVENIR Y TIERRA DEL FUEGO

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre, la Municipalidad de Porvenir realizó la segunda versión de la Expo Turismo 2026–2027, actividad destinada a dar el vamos oficial a una nueva temporada turística y poner en valor los servicios, emprendimientos y atractivos que ofrece la comuna y la provincia de Tierra del Fuego.

​



La jornada reunió a emprendedores, artesanos, prestadores de servicios turísticos e instituciones, convirtiéndose en una vitrina para mostrar a la comunidad y a los visitantes parte de la oferta disponible en el territorio fueguino.





Emprendedores y servicios turísticos se reúnen en Porvenir





Tamara Torres, jefa de Cultura de la Municipalidad de Porvenir, explicó que la Expo Turismo se desarrolla por segundo año consecutivo y tiene como uno de sus principales objetivos efectuar el lanzamiento de la temporada turística 2026–2027.

​



En esta oportunidad fueron invitados emprendedores y representantes de diferentes servicios vinculados al turismo de la comuna, incluyendo artesanos, la Cámara de Turismo y el Centro de Formación Técnica (CFT), entre otros participantes.

La actividad permite generar un espacio de encuentro entre quienes forman parte de la cadena turística y, al mismo tiempo, acercar a residentes y visitantes los diferentes productos y servicios que pueden encontrar en Porvenir y Tierra del Fuego.

​



Nuevo código QR concentrará la información turística

​



Uno de los principales hitos de la jornada fue el lanzamiento oficial de un código QR turístico, herramienta digital alojada en el sitio web de la Municipalidad de Porvenir.

​



De acuerdo con Tamara Torres, mediante este sistema los turistas podrán acceder a información sobre servicios turísticos, alojamientos, alimentación, restaurantes y otros antecedentes de interés. Además, estarán disponibles el plano turístico de Porvenir y el mapa rutero de Tierra del Fuego.

​



El código QR quedará instalado en la reja de acceso al Museo Municipal, permitiendo que turistas y visitantes consulten la información durante cualquier horario del día, incluso cuando las dependencias de información turística no se encuentren abiertas.

​



Junto con esta herramienta digital, durante la Expo Turismo también se realizó el lanzamiento del plano actualizado de la ciudad para la temporada 2026–2027.

​



Convocatoria abierta a nuevos prestadores turísticos

​



La Municipalidad de Porvenir mantiene abierta la posibilidad de incorporar nuevos emprendimientos y servicios a esta plataforma.

​



Tamara Torres realizó un llamado a quienes desarrollan alguna actividad vinculada al turismo y todavía no han entregado sus antecedentes a acercarse a la Oficina de Información.

​



Los interesados pueden proporcionar la información correspondiente para que sus servicios sean incorporados al código QR, herramienta que será actualizada permanentemente a medida que se sumen nuevos prestadores turísticos.

​



Durante la jornada, además, la comunidad pudo conocer diferentes propuestas de gastronomía, artesanía y servicios disponibles para quienes visitan la comuna.

​



Javier Nancuante destacó el avance para el turismo local

​



El concejal Javier Nancuante, quien participó de la actividad en calidad de alcalde protocolar, destacó la importancia de la Expo Turismo tanto para Porvenir como para el conjunto de la provincia de Tierra del Fuego.

​



La autoridad valoró especialmente el reconocimiento realizado a los emprendedores y a quienes actualmente impulsan la actividad turística en la comuna.

​



Asimismo, señaló que la puesta en funcionamiento del nuevo código QR permitirá que un mayor número de visitantes pueda conocer el territorio y las bellezas turísticas existentes en Porvenir.

​



Nancuante calificó la iniciativa como un avance impulsado por el municipio en conjunto con quienes forman parte de la Expo Turismo y expresó sus deseos de que el cierre de 2026 y la temporada que continúa durante 2027 resulten positivos para la actividad turística local.

​



Claudia Cárcamo: "Tenemos toda la fe y la confianza en esta temporada"

​



La concejala Claudia Cárcamo Muñoz también resaltó la importancia de la Expo Turismo para la comuna de Porvenir y para toda la isla de Tierra del Fuego.

​



Cárcamo manifestó su confianza en que la temporada turística 2026–2027 sea fructífera y permita mostrar la diversidad gastronómica existente en el territorio, junto con los productos desarrollados por los emprendedores a partir de materias primas nacionales y locales.

​



La concejala extendió la invitación a turistas, empresas, microempresas y a todas las personas relacionadas directa o indirectamente con el turismo, señalando que esta actividad puede desarrollarse de diferentes maneras, pero que sus distintas expresiones confluyen en un objetivo común: contribuir al desarrollo de Tierra del Fuego.

​



También destacó la participación registrada durante la actividad y la llegada de turistas que ya comienzan a recorrer la comuna en el inicio de la nueva temporada.

​



Gastronomía, artesanía y productos locales

​



La Expo Turismo contó con una variada presencia de emprendimientos y servicios. Entre las alternativas disponibles hubo buses, carros de comida, muestras de joyería local, chocolates, artesanía, plantas y otros productos, conformando una amplia muestra de la oferta existente en la comuna.

​



Claudia Cárcamo valoró esta diversidad y destacó que los stands permanecerían disponibles durante la jornada para que la comunidad pudiera conocer directamente los productos y servicios ofrecidos.

​



La concejala también resaltó la inauguración del código QR, enfatizando que permanecerá disponible de manera permanente y que podrá actualizarse a medida que nuevos emprendedores se incorporen a la oferta turística durante la temporada 2026–2027.

​



Delegación Presidencial valoró iniciativa municipal

​



La delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, calificó positivamente la iniciativa desarrollada por la Municipalidad de Porvenir para comenzar oficialmente la temporada turística coincidiendo con el Día Mundial del Turismo.

​



La autoridad destacó especialmente la convocatoria realizada a vecinos, emprendedores y artesanos, además de las distintas personas que forman parte de la comunidad y que, directa o indirectamente, participan en la preparación del territorio para recibir visitantes.

​



Norambuena señaló que existe un trabajo cotidiano de distintos actores de la provincia para estar preparados frente a la llegada de turistas, relevando así la importancia de involucrar a la comunidad en el desarrollo de esta actividad.

​



Una temporada que busca fortalecer el turismo fueguino

​



La segunda Expo Turismo de Porvenir se convirtió así en el punto de partida para la temporada turística 2026–2027, combinando promoción territorial, emprendimiento, gastronomía, artesanía y nuevas herramientas digitales.

​



La incorporación del código QR representa además un paso hacia una información turística más accesible, permitiendo que quienes lleguen a Porvenir puedan consultar permanentemente alternativas de alojamiento, alimentación, servicios y lugares de interés, junto con información para recorrer la capital fueguina y distintos sectores de Tierra del Fuego.

​



Con la participación de autoridades, emprendedores, instituciones, vecinos y visitantes, la jornada buscó reforzar el trabajo conjunto entre el sector público y quienes desarrollan actividades vinculadas al turismo, con el desafío de proyectar a Porvenir y Tierra del Fuego como un destino cada vez más preparado para recibir visitantes durante la temporada 2026–2027.