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27 de septiembre de 2026

MÁS DE 100 PERSONAS MAYORES PARTICIPARON EN SEGUNDO CLUB DEL ENCUENTRO EN PUNTA ARENAS

​La jornada organizada por la Unidad del Adulto Mayor del municipio contempló juegos, música, concursos y espacios de conversación para promover la participación y socialización entre personas mayores de la comuna.

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Más de 100 personas mayores participaron este viernes en el segundo Club del Encuentro, iniciativa organizada por la Unidad del Adulto Mayor de la Municipalidad de Punta Arenas. La actividad se desarrolló en el centro ubicado en Covadonga N° 063, donde los asistentes compartieron una tarde de convivencia, recreación e integración.

La jornada se extendió entre las 14:30 y las 17:00 horas e incluyó juegos tradicionales como carioca, escoba, dominó, brisca y dardos, además de concursos, música y espacios de conversación. El alcalde Claudio Radonich destacó la posibilidad de que las personas mayores puedan encontrarse, compartir y conocer a otros integrantes de la comunidad.

El segundo encuentro dio continuidad a la primera jornada realizada el 15 de julio, que también reunió a más de 100 personas mayores de la comuna y marcó el inicio de esta iniciativa municipal.

Durante esta segunda jornada, Magaly Gallardo valoró el ambiente generado por la actividad, mientras que Carlos Silva destacó la posibilidad de contar con un espacio para compartir y divertirse junto a otras personas.


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MUNICIPIO INVITA A PERSONAS MAYORES AL SEGUNDO "CLUB DEL ENCUENTRO" EN PUNTA ARENAS

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