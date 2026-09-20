PORVENIR REALIZÓ ENCUENTRO ARTÍSTICO EN MEMORIA DE VÍCTOR JARA POR EL DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Un encuentro artístico en memoria de Víctor Jara se realizó este miércoles en Cinema Porvenir, en el marco del Día Nacional de la Libertad de Expresión. La actividad reunió distintas expresiones culturales y convocó a integrantes de la comunidad fueguina.

La jornada incluyó presentaciones de danza, teatro, poesía y música, además de lecturas, con contenidos vinculados a la memoria, la libertad de expresión y el derecho a manifestarse a través del arte y la cultura.

La actividad fue convocada por el Instituto Patagónico de Estudios Culturales, a través de su encargada de Género, Bienestar y Derechos Humanos, Verónica López. La representante destacó la participación de artistas y asistentes en el encuentro realizado en la comuna.

“Estamos muy contentas y contentos con la participación y la alta concurrencia de personas. Esto demuestra que existe un interés de la comunidad por encontrarse, expresarse y reflexionar en torno a nuestra memoria”, señaló López.

Durante la jornada también se abordó la figura de Víctor Jara, cantautor, director teatral y artista chileno asesinado en septiembre de 1973. Las distintas presentaciones utilizaron el arte como espacio para abordar su legado y reflexionar sobre la libertad de expresión y la memoria.

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