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17 de septiembre de 2026

EXPECTATIVA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES POR LA PRÓXIMA APERTURA DEL HOTEL THE CORMORANT EN PUERTO WILLIAMS

​Patagonia on Tour

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El próximo 19 de octubre, Puerto Williams vivirá un hito turístico con la llegada de los primeros huéspedes al nuevo hotel The Cormorant. Este proyecto de 150 habitaciones se emplaza en la provincia Antártica, posicionándose como un motor clave para la región de Magallanes. La iniciativa busca potenciar el desarrollo local y servir como base operativa para expediciones antárticas.

Durante su paso por el programa Patagonia on tour, Gabriel Maestracci, Associate Director of Sales and Marketing The Cormorant at 55 South, detalló el positivo impacto laboral de esta esperada apertura. El representante destacó que ya cuentan con más de cien personas contratadas, priorizando a habitantes de la isla y de Punta Arenas. Maestracci valoró el gran interés de la comunidad por sumarse a esta propuesta que busca reflejar la identidad austral.

El recinto contará con una vista privilegiada al canal Beagle y buscará impulsar las opciones de conectividad en el territorio. A través de la señal de Radio Polar y Polar Comunicaciones, se subrayó que además se brindarán constantes capacitaciones a los colaboradores. De esta forma, el destino se prepara para cautivar a turistas norteamericanos, europeos y asiáticos en esta temporada.


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