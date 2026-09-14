SEREMITT COMIENZA PROCESO INFORMATIVO SOBRE NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MAYOR DE PUERTO NATALES

​Se acerca el comienzo de las operaciones del nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros de Puerto Natales, por ello “comenzaremos a profundizar nuestras actividades de información directa con la comunidad, para disipar todas las dudas que puedan surgir en torno a esta muy buena noticia, que esperamos mejore la calidad de vida de todos en esta importante comuna”, señaló el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas Alvarado.



La llegada del transporte mayor no es novedad para la capital de Última Esperanza. Ha sido un proceso que se ha diseñado en conjunto con la comunidad desde el primer día. Ahora, comienza la etapa de entrega de información a sus futuros usuarios, con el objetivo de facilitar la implementación del sistema y minimizar inconvenientes.



Por ello, se han diseñado actividades informativas a desarrollar a desarrollar en las próximas semanas, para que las personas tengan la oportunidad de plantear sus inquietudes directamente al equipo de la División de Transporte Público Regional que lleva adelante el proyecto.



Entre ellas, este lunes 14 de septiembre a las 18:30 horas en la sede de la junta de vecinos N°23 “Octavio Castro”, ubicada en calle Fernando Ferrer # 1590, esquina calle Raquel Vidal. La convocatoria es amplia, debido a que el transporte público es un tema que atañe a toda la comunidad.



“La próxima actividad, cuyas coordenadas se entregarán pronto, se realizará en un lugar de alta afluencia de público para llegar a la mayor cantidad de vecinos posible”, informó el seremitt, llamando a la comunidad a participar en estas instancias.



Se espera que la primera quincena de octubre empiece la operación del sistema, que cuenta con una flota de 9 buses, comienza con una tarifa que no puede exceder de $500 para público general, siendo del 50% para personas mayores de 60 años y un tercio para escolares y estudiantes con su TNE.

