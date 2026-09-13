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13 de septiembre de 2026

ISL REFUERZA MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LOCALES DE ALIMENTOS DURANTE FIESTAS PATRIAS EN MAGALLANES

​En el marco de la campaña nacional “Fonda Protegida: Seguridad Compartida”, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) de Magallanes reforzó el llamado a empleadores y trabajadores a adoptar medidas preventivas en restaurantes, cocinerías y establecimientos vinculados a la preparación y expendio de alimentos durante las Fiestas Patrias.

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Durante estas fechas aumenta la actividad en este tipo de recintos, por lo que la campaña pone atención en riesgos asociados al uso de cocinas, parrillas, cilindros de gas, instalaciones eléctricas, superficies calientes y manipulación de alimentos. La iniciativa contempla acciones de orientación para promover condiciones de trabajo seguras.

El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, llamó a los empleadores a identificar los riesgos y reforzar las medidas de prevención para quienes deben trabajar durante las celebraciones. Por su parte, la directora regional del ISL, Claudia Costales, señaló que el despliegue considera las características de la actividad productiva regional.

Entre las principales recomendaciones entregadas se encuentra mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas, asegurar condiciones adecuadas de higiene, resguardar la cadena de frío y separar los alimentos crudos de aquellos preparados para el consumo. También se llamó a controlar los riesgos asociados a equipos, instalaciones eléctricas y superficies calientes.

El ISL recomendó además mantener despejadas y señalizadas las vías de evacuación y zonas de seguridad, junto con contar con procedimientos para responder ante incendios u otras emergencias. La campaña “Fonda Protegida: Seguridad Compartida” se desarrolla a nivel nacional y busca reforzar la prevención de riesgos laborales durante las celebraciones de Fiestas Patrias.


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