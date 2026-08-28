CABO DE HORNOS INAUGURA NUEVO DOMO PARA FORTALECER LA SALUD COMUNITARIA Y LA PREVENCIÓN

​Con una inversión de $37.361.000, la Municipalidad de Cabo de Hornos inauguró un nuevo domo destinado al desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de la Salud Comunitaria Preventiva mediante Ejercicio Terapéutico y Educación en Autocuidado en la Comuna de Cabo de Hornos”, iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena a través del Fondo Concursable Vinculación con la Comunidad 8% Municipios 2026.



El proyecto busca fortalecer la capacidad de la comuna en materia de promoción, prevención y rehabilitación funcional, generando un espacio destinado al ejercicio terapéutico, fortalecimiento muscular, actividad física consciente y educación en autocuidado.



La iniciativa beneficiará directamente a 50 personas, incluyendo población escolar, adultos con factores de riesgo cardiovascular o enfermedades crónicas, adultos mayores con deterioro funcional o sarcopenia, además de familias de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden adscritas a sistemas de salud diferenciados.



El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó que la iniciativa surge desde una necesidad identificada en la propia comunidad y que permitirá fortalecer el trabajo coordinado entre las distintas instituciones vinculadas a la salud.

“Es un esfuerzo que tenemos como municipalidad, coordinado con el Hospital Comunitario, el Centro de Rehabilitación y sus funcionarios. Esto nace de una necesidad comunal que nos permite entregarle hoy día esta mejora en la capacidad física, en la preparación para pasar de adultos a personas mayores”.



El programa contempla sesiones de ejercicio terapéutico y fortalecimiento muscular supervisadas por profesionales de kinesiología, además de actividades de yoga adaptado al ciclo vital, con el objetivo de mejorar la movilidad, flexibilidad y bienestar mental de los participantes.



Un espacio abierto a la comunidad



El gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, valoró la iniciativa y destacó el impacto preventivo que tendrá el proyecto en la comunidad de Cabo de Hornos.



“Es un proyecto precioso que está abierto a la comunidad para trabajar y rehabilitación muscular en adultos, con kinesiólogos y que nos permite mejorar la salud mental, capacidad muscular y, por qué no decirlo, patologías asociadas, previniendo hipertensión, diabetes, colesterol alto. Y junto con ese programa, se abre uno de yoga que se realizará en el mismo domo a distintos grupos etarios”.



La iniciativa busca además contribuir a disminuir las derivaciones de usuarios hacia Punta Arenas, fortaleciendo las capacidades locales y optimizando los recursos disponibles en materia de salud.



El proyecto considera también talleres prácticos de primeros auxilios y autocuidado en salud, utilizando fantomas clínicos de simulación, ampliando así el trabajo preventivo y educativo que se desarrollará en el nuevo espacio.



Ejercicio, yoga y bienestar integral



La ejecución de las actividades estará a cargo de un equipo multidisciplinario vinculado principalmente a las áreas de kinesiología y enfermería. Entre las profesionales a cargo se encuentra Tania Aguilera, kinesióloga e instructora de yoga certificada, quien explicó el enfoque integral que tendrá el programa.



“Es la iniciativa del fortalecimiento de la salud comunitaria de Cabo de Hornos, realizando talleres semanales de yoga, donde vamos a trabajar no sólo la fuerza, el equilibrio y flexibilidad, sino que con un enfoque integral de bienestar, tanto físico como mental”.



Desde la Municipalidad de Cabo de Hornos destacaron que la implementación de este proyecto representa un nuevo avance en el fortalecimiento de la salud preventiva en la comuna, permitiendo generar espacios permanentes para la actividad física, rehabilitación, autocuidado y promoción de hábitos saludables.



La iniciativa se enmarca en el trabajo conjunto entre la Municipalidad de Cabo de Hornos y el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, buscando que la inversión pública se traduzca en beneficios concretos para los habitantes de la Provincia Antártica y contribuya a reducir brechas territoriales en el acceso a servicios y oportunidades de bienestar.



