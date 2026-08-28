FERIA VOCACIONAL Y LABORAL REUNIÓ A MÁS DE 150 PERSONAS EN PUERTO WILLIAMS

Más de 150 personas participaron en la segunda Feria Vocacional y Laboral de Puerto Williams, iniciativa organizada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, en el marco del programa Gobierno en Terreno, que permitió acercar a la comunidad diversas alternativas de educación superior, capacitación y empleo.





La actividad, desarrollada en la Sala de Uso Múltiple (SUM), contó principalmente con la participación de estudiantes de enseñanza media del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, quienes tuvieron la oportunidad de conversar directamente con representantes de instituciones y conocer distintas opciones para proyectar su futuro académico y laboral.





La jornada reunió a instituciones de educación superior como la Universidad de Magallanes, Universidad Austral de Chile, Universidad de Los Lagos y el Centro de Formación Técnica de Magallanes. A ellas se sumaron representantes de la Armada, Ejército, Carabineros, Policía de Investigaciones, Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), BancoEstado, Conaf, Senapred, Prodemu y el Hospital Comunitario Cristina Calderón.





También participaron empresas y organizaciones vinculadas al ámbito laboral, productivo y educativo, entre ellas Edelmag, Hotel The Cormorant at 55 South, Fundación Antarctica21 y Cedena Puerto Williams. La actividad contó además con la colaboración de DAP, Hotel The Cormorant at 55 South, Hotel Forjadores, Aguas Magallanes y la mencionada empresa de energía eléctrica regional.

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El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró la convocatoria y la participación de las distintas instituciones que hicieron posible una actividad que estuvo abierta no sólo a estudiantes, sino también a integrantes de la comunidad interesados en continuar sus estudios, realizar una capacitación o explorar nuevas alternativas laborales.





Asimismo, la máxima autoridad provincial relevó que la realización de este evento responde a una necesidad planteada previamente por representantes del Centro de Estudiantes del establecimiento escolar, relacionada con contar con mayor información sobre las alternativas de formación disponibles fuera de la isla. "Ellos lo manifestaron como centro de alumnos, que efectivamente de repente les costaba un poquito decidirse qué estudiar, que les faltaba también conocer la oferta académica, la oferta de formación que existe a nivel nacional. Y la verdad que estamos tratando de revertir esa situación", explicó.

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"Esperamos seguir repitiendo estas actividades en el futuro. También esperamos seguir orientando a las personas de Puerto Williams que quieran seguir estudiando y que quieran seguir capacitándose", agregó.

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Comunidad educativa valora actividad





Por su parte, el director del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, Néstor Ríos Cardoza, destacó el impacto que tuvo la iniciativa entre los estudiantes y planteó la importancia de darle continuidad. "Considero que es una instancia fundamental, sobre todo para los jóvenes entre segundo y cuarto medio, pero también para cualquier estudiante. De hecho, nosotros convocamos a toda la enseñanza media a que vengan a la feria, que participen", indicó.





La autoridad educativa agregó que los estudiantes pudieron resolver dudas y conocer de primera fuente las características de las distintas alternativas de educación superior. "Estuvieron con muchas preguntas, muy interesados en los distintos stands que participaron, así que creemos que es una instancia que debe mantenerse, no solamente que quede en una sola ocasión, particularmente para nuestros jóvenes que no tienen muchas posibilidades de participar de estas instancias", manifestó.

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Ríos destacó además el valor de que las propias casas de estudios superiores se trasladen hasta Puerto Williams para relacionarse directamente con los estudiantes. "Eso acerca al contacto con los muchachos, que ellos ven un poco en la distancia, en lo abstracto, y al conversar con las personas, los profesores que acompañan, por supuesto que les genera un aterrizaje de estas expectativas y de romper mitos", explicó.

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Una de las participantes fue Consuelo Rojas Durán, estudiante de primero medio y secretaria de Finanzas del Centro de Alumnos del establecimiento, quien valoró la posibilidad de conocer distintas alternativas para el futuro. "Me parece que es una actividad excelente para más que nada la enseñanza media, ya que te ayuda mucho para poder decidir tu futuro y oportunidades por tomar, tanto en tu futuro y la carrera que desees estudiar", comentó.

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La estudiante destacó también la diversidad de instituciones presentes, incluyendo aquellas que ofrecen alternativas de formación y desarrollo profesional vinculadas a las Fuerzas Armadas, policías y servicios públicos. "Me parece bien porque muestran, aparte de tanto estudio, el ámbito laboral y cosas a que pueden exponer en sus trabajos, las propias vivencias laborales", señaló.

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La segunda Feria Vocacional y Laboral de Puerto Williams se consolidó así como un espacio de encuentro entre estudiantes, comunidad, instituciones de educación, organismos públicos y representantes del mundo laboral, acercando oportunidades que habitualmente se encuentran fuera de la Provincia Antártica Chilena y entregando herramientas para que sus habitantes puedan tomar decisiones informadas respecto de sus futuros estudios, capacitaciones y trayectorias laborales.