SENCE MAGALLANES ANUNCIA FERIA LABORAL CON 458 VACANTES Y MODALIDAD PRESENCIAL Y ONLINE

Un total de 458 vacantes de empleo estarán disponibles en una nueva feria laboral organizada con apoyo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) Magallanes, actividad que tendrá una jornada presencial el miércoles 26 de agosto y que posteriormente mantendrá sus oportunidades laborales disponibles en modalidad online durante los días jueves y viernes.

Así lo dio a conocer esta mañana el director regional (s) de Sence Magallanes, Roberto Vargas Molina, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó las principales acciones que actualmente desarrolla el servicio en materia de capacitación, orientación e inserción laboral.

La feria presencial se desarrollará entre las 9:00 y las 13:00 horas en la sede de INACAP Punta Arenas, y contará con ofertas provenientes de distintos sectores productivos. Según explicó Vargas Molina, el objetivo de estas iniciativas es generar un espacio de encuentro entre las empresas que requieren trabajadores y las personas que buscan incorporarse o cambiar de empleo.

“Uno de los desafíos de las ferias laborales básicamente es generar el desafío Sence, generar un espacio donde se encuentre por un lado la demanda de las empresas, finalmente, con el perfil de trabajador que ahora quiere contratar y por otro lado juntar a las personas que están o los buscadores de empleo que están buscando empleo para poder insertarse en el mercado y que ese match se pueda dar ahí. En un encuentro un poco más masivo, por decirlo de alguna forma”, explicó el director (s) regional.

La jornada contempla 458 vacantes de empleo, correspondientes a diferentes áreas de actividad económica presentes en Magallanes. Entre ellas se encuentran el comercio, turismo, salmonicultura y construcción, entre otros rubros.

Vargas Molina destacó además que la modalidad de la actividad será híbrida, buscando facilitar el acceso tanto a quienes puedan acudir presencialmente como a quienes, por distintas razones, no tengan la posibilidad de asistir a la jornada en INACAP.

“Para esta feria laboral, el día miércoles 26, el horario de funcionamiento va a ser desde las 9 a las 13 horas, esta es una feria también importante mencionar que es una feria híbrida. Ya eso qué quiere decir que va a ser un día presencial y durante dos días va a ser virtual, o sea el día miércoles presencial y jueves y viernes online”, detalló.

De esta manera, quienes no puedan participar presencialmente tendrán la posibilidad de revisar y postular a las mismas oportunidades durante el jueves y viernes, a través de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE).

La importancia de llegar preparado al mercado laboral

Durante la conversación, el director (s) de Sence Magallanes también destacó que el trabajo del servicio no se limita a conectar a trabajadores con empresas, sino que contempla un proceso más amplio de preparación para la búsqueda de empleo.

En ese sentido, explicó que Sence desarrolla durante todo el año acciones de orientación y colocación laboral mediante convenios de fortalecimiento con las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) de Punta Arenas y Puerto Natales.

“Nosotros siempre hemos sido conocidos por los procesos de capacitación, pero también tenemos nuestra unidad de subsidios. Como bien mencionó nuestro director nacional subrogante y estamos en el proceso de implementación de subsidios a la contrata. Eso ha ido avanzando, ya tenemos cerca de un poco más de 80 postulaciones a este beneficio por parte de las empresas y también obviamente estamos, durante el mes de agosto, en un proceso de ferias laborales”, señaló.

El funcionario relevó particularmente la importancia de entregar herramientas que pueden parecer básicas, pero que resultan determinantes al momento de enfrentar un proceso de selección, como la elaboración de un currículum o la preparación para una entrevista laboral.

“Son temas que también son importantes para que las personas fortalezcan sus habilidades blandas, por decirlo de alguna manera, y puedan efectivamente insertarse al mercado laboral. Porque yo puedo ser el mejor soldador de la región, pero nadie va a conocer que soy, si no logro hacer un buen proceso de selección para que me contraten en una empresa determinada”, afirmó.

Capacitación para jóvenes y trabajadores con experiencia

Otro de los ámbitos abordados durante la entrevista fue la capacitación dirigida a distintos perfiles de trabajadores. Vargas Molina explicó que Sence trabaja tanto con personas que se están incorporando por primera vez al mercado laboral como con trabajadores que cuentan con años de experiencia, pero que necesitan actualizar o certificar sus conocimientos.

En este último caso, destacó la posibilidad de formalizar competencias adquiridas mediante la experiencia y acceder a nuevas herramientas que permitan mejorar las posibilidades de empleabilidad.

“Nuestros usuarios son distintos y en base a eso también nosotros tenemos oferta de capacitación distinta, también focalizada para personas que están, por ejemplo, cesantes o gente que necesita distintas competencias. Como dices tú, trabajamos con gente que tiene años de práctica en su oficio, pero quizá no tenía la posibilidad de capacitarse por distintas razones y hoy en día también nosotros como servicio entregamos esa opción para que las personas se capaciten”, indicó.

Asimismo, Sence ha puesto especial atención en los estudiantes de establecimientos técnico-profesionales, mediante talleres destinados a preparar a los jóvenes para su primera experiencia laboral.

El director (s) explicó que durante los últimos dos años se ha trabajado con estudiantes de cuarto medio para entregarles herramientas relacionadas con la búsqueda de empleo, considerando que muchos cuentan con conocimientos técnicos, pero no necesariamente con experiencia en procesos de selección.

“El chico tenía el conocimiento técnico, pero no tenía esa capacidad de poder, de saber cómo me inserto al mercado. O sea, ¿cómo hago un currículum? ¿Hago tres hojas, diez hojas, una hoja o coloco todo lo que yo sé y si no tengo expertiz qué coloco?”, planteó.

Estas acciones se han desarrollado en distintos establecimientos de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, además de iniciativas destinadas a llegar a estudiantes de otras localidades de la región.

Capacitación vinculada a las necesidades productivas

Vargas Molina también explicó que la definición de los cursos de capacitación busca responder a las necesidades reales del mercado laboral regional. Para ello, Sence considera información proveniente de los sectores productivos y del Observatorio Laboral.

“Nosotros trabajamos en base a las necesidades de los sectores productivos, por un lado, que son los que contratan finalmente, pero también en base a antecedentes estadísticos e informes de evaluación que se hace a través del Observatorio Laboral. Nosotros tenemos ciertas instancias donde levantamos información y demandas de capacitación en determinados periodos del año, con la finalidad de que esa propuesta y esa demanda de capacitación sea pertinente a las necesidades de los sectores productivos de la región”, explicó.

Entre los sectores considerados se encuentran comercio, construcción, pesca y turismo, además de actividades vinculadas a los servicios asociados a estas industrias.

El objetivo, señaló, es que la capacitación tenga una relación directa con las posibilidades de inserción laboral posteriores, aumentando las probabilidades de que las personas que acceden a estos cursos puedan encontrar oportunidades de trabajo.

Subsidio a la contratación mantiene postulaciones abiertas

Otro de los instrumentos destacados durante la entrevista fue el subsidio a la contratación, beneficio que dispone de 399 cupos para la Región de Magallanes.

De acuerdo con lo informado por Vargas Molina, hasta ahora se han registrado algo más de 80 postulaciones de empresas, por lo que Sence mantiene el llamado a empleadores interesados en utilizar este mecanismo.

El beneficio contempla un subsidio equivalente al 50% del ingreso mínimo mensual en el caso de trabajadores hombres y 60% para trabajadoras mujeres, de acuerdo con los parámetros señalados durante la entrevista.

El director (s) enfatizó que se trata de una herramienta que puede ser especialmente útil para pequeñas y medianas empresas, ya que permite contar con apoyo estatal durante los primeros meses de contratación.

“Es un muy buen subsidio, porque permite finalmente un financiamiento en el caso de contratar personas que están desempleadas con un proceso de al menos tres meses de antigüedad que no estén trabajando y lo que permite que tenga un subsidio del 50% en el caso de que contrates hombres y un 60% en el caso de que contrates mujeres”, sostuvo.

Las postulaciones al beneficio se mantienen abiertas hasta el 15 de octubre, aunque Vargas Molina llamó a las empresas a realizar el trámite con anticipación, considerando que la duración del aporte depende del momento en que se efectúe la postulación.

“Este subsidio se paga por un tope de cuatro meses como máximo y va decreciendo en la medida que tú postules. Si tú postulas durante julio, obviamente vas a recibir cuatro pagos; si postulas en agosto, tres y así sucesivamente hasta llegar al 15 de octubre va a tener un pago, por eso que la invitación es que lo haga lo antes posible porque es un subsidio bien potente para las empresas”, explicó.

Formación digital e inteligencia artificial

La transformación digital también forma parte de los desafíos abordados por Sence, especialmente considerando las dificultades que todavía enfrentan algunas personas para desenvolverse en plataformas digitales.

Vargas Molina recordó que el servicio ha desarrollado iniciativas de alfabetización digital y actualmente dispone de cursos online en diversas áreas, incluyendo herramientas relacionadas con inteligencia artificial.

Según explicó, existen 17 cursos online disponibles a nivel nacional, a los que pueden acceder personas mayores de 18 años utilizando su Clave Única y RUT.

La oferta incluye cursos relacionados con distintas áreas, entre ellas minería, nivelación de estudios e inteligencia artificial, permitiendo que las personas puedan capacitarse sin necesidad de asistir presencialmente a un establecimiento.

Llamado a participar en la feria laboral

Finalmente, el director (s) de Sence Magallanes reiteró la invitación a las personas que se encuentran buscando empleo, desean cambiar de trabajo o quieren conocer nuevas alternativas laborales para participar en la feria del miércoles 26 de agosto.

Para facilitar la participación, recomendó ingresar previamente a la Bolsa Nacional de Empleo, actualizar los datos personales y mantener el currículum al día.

“La invitación es a que todas las personas de la comunidad de Punta Arenas participen de esta feria el día miércoles 26 de agosto, en el horario de 9 a 13 horas, que se inscriban y actualicen sus datos en la BNE. Solamente es súper sencillo, lo hacen con su RUT y su Clave Única de Registro Civil y obviamente van a poder actualizar su currículum y participar ese día en la feria laboral que va a ser en la sede de INACAP”, concluyó Roberto Vargas Molina.

De esta manera, Sence busca concentrar en una misma instancia la oferta de puestos de trabajo, orientación laboral y herramientas para la búsqueda de empleo, complementando la jornada presencial con la posibilidad de acceder posteriormente a las vacantes mediante la plataforma digital de la Bolsa Nacional de Empleo.





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