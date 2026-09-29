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29 de septiembre de 2026

CARABINEROS DETIENE A SUJETO SORPRENDIDO AL INTERIOR DE VEHÍCULO EN PANNE EN PUNTA ARENAS

​Según los antecedentes entregados respecto del detenido, este mantenía una orden vigente por el delito de maltrato de obra a Carabineros, además de registrar diversas reiteraciones por otros delitos.

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Un procedimiento desarrollado durante la tarde de este lunes 28 de septiembre terminó con la detención de un hombre por parte de Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas, luego de ser sorprendido al interior de una camioneta que se encontraba estacionada en calle Carlos Winkel.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, el propietario del vehículo, quien se desempeña como mecánico, había dejado una camioneta Station Wagon en panne en las afueras del domicilio de sus padres, con el objetivo de realizar trabajos de reparación. Al regresar al lugar, se percató de que había un sujeto en el interior del móvil.

El denunciante reconoció al individuo como un vecino del sector y señaló a Carabineros que, al momento de encontrarlo, aparentaba encontrarse bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia. Tras abrir la puerta del vehículo, procedió a hacerlo descender.

Posteriormente, al revisar el interior de la camioneta, el afectado constató daños en el módulo donde se encuentra instalada la radio, observando marcas que daban cuenta de un presunto intento de forzar el sistema para extraerla. Ante esta situación, dio aviso a Carabineros.

A partir de la denuncia, personal policial efectuó un patrullaje por las inmediaciones en compañía del denunciante, logrando ubicar al sujeto a pocas cuadras del lugar donde se encontraba estacionado el vehículo. El individuo fue detenido y quedó a disposición del procedimiento correspondiente.

Según los antecedentes entregados respecto del detenido, este mantenía una orden vigente por el delito de maltrato de obra a Carabineros, además de registrar diversas reiteraciones por otros delitos.

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