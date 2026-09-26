CONAF PRESENTA PRIMER PLAN COMUNITARIO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN PUERTO TORO

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes presentó el primer plan comunitario de prevención de incendios forestales para Puerto Toro, localidad ubicada en la comuna de Cabo de Hornos. El documento fue elaborado a partir de un proceso de trabajo iniciado en mayo, en el marco del programa Comunidad Preparada.

La iniciativa busca que la comunidad cuente con un plan de contingencia ante una eventual alerta de incendio forestal, con medidas que permitan contener la propagación del fuego mientras se espera la llegada de recursos técnicos y humanos de mayor envergadura.

A través del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales (DEPRIF), CONAF desarrolló talleres con habitantes de Puerto Toro, recopiló información de vecinos, revisó bibliografía y trabajó con mapas de la localidad. El proceso concluyó con la conformación de un Consejo Comunitario de Prevención de Incendios Forestales y la elaboración del plan.

Para presentar los resultados, la representante de CONAF en Cabo de Hornos, Lorena Saavedra, junto a la encargada provincial de SENAPRED, Catalina Epull, realizaron un recorrido puerta a puerta por Puerto Toro. Durante la actividad entregaron copias del informe, recogieron observaciones de la comunidad y abordaron las condiciones de aislamiento y exposición de la localidad ante una eventual emergencia.

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